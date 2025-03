Antonella Clerici non fa sconti e affossa Anora e The Substance: “Non buttate soldi”

Antonella Clerici ha recentemente condiviso le sue opinioni sui social riguardo alcuni dei film protagonisti agli Oscar 2025, suscitando una reazione controversa. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha duramente criticato Anora, vincitore di cinque statuette, tra cui quella per miglior film, definendolo “uno dei film più brutti, insulsi e inutili” che abbia mai visto. La sua opinione ha scatenato numerosi commenti, sia favorevoli che contrari, sui social.

Le critiche di Antonella Clerici su Anora

Il film Anora, diretto da Sean Baker, ha trionfato agli Oscar 2025, ottenendo cinque premi tra cui miglior regia, miglior attrice protagonista per Mikey Madison e miglior sceneggiatura originale. Nonostante il riconoscimento dell’Academy, la conduttrice Rai non ha risparmiato parole forti nel commentarlo sui social. In particolare, ha affermato su X (ex Twitter): “Anora, il vincitore di 5 Oscar, è uno dei film più brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto”. In seguito, ha aggiunto un consiglio ai suoi follower, invitandoli a non “buttare soldi” per andare a vederlo al cinema.

Il film, pur avendo diviso il pubblico, ha riscosso successo tra gli esperti di cinema, ma le parole di Clerici hanno dimostrato quanto l’opinione del pubblico possa variare, anche tra personalità del mondo dello spettacolo. In risposta a un commento di Domenico Marocchi, giornalista della Rai, che aveva manifestato l’intenzione di andare a vedere il film, la conduttrice ha ribadito la sua opinione negativa, consigliando di evitare il film.

La reazione di Antonella Clerici su The Substance

Oltre a Anora, Clerici ha avuto parole forti anche per The Substance, un altro dei film discussi durante la cerimonia degli Oscar 2025. Commentando il film, la conduttrice non ha esitato a definirlo “terrificante”. Nonostante le sue critiche, non si è espressa sul film Emilia Perez, specificando che non lo aveva ancora visto.

Le sue dichiarazioni, come prevedibile, non sono passate inosservate e hanno generato un acceso dibattito online. Alcuni follower hanno apprezzato la sua sincerità, mentre altri l’hanno criticata per il tono deciso e per il giudizio negativo espresso pubblicamente.