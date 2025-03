Serena Rossi: “Sono andata ad allo spettacolo di Stefano De Martino e la gente voleva fare le foto con me”

L’attrice racconta dell’amore del pubblico e dell’importanza di Napoli nella sua vita. Dopo il successo con “Mina Settembre”, Serena Rossi si prepara al suo debutto teatrale.

Serena Rossi ha recentemente raccontato in un’intervista il legame profondo con il suo pubblico e con la città di Napoli. L’attrice ha anche condiviso un momento particolare vissuto durante lo spettacolo teatrale di Stefano De Martino, dove ha notato l’affetto travolgente dei fan che la riconoscevano e chiedevano una foto. “Mi sono detta, spero che lo stesso entusiasmo arrivi anche al mio spettacolo”, ha detto Rossi, visibilmente emozionata. La sua carriera, che ha visto una svolta significativa dopo l’interpretazione di Mia Martini nel film a lei dedicato, è ora al centro di nuove sfide professionali. La protagonista di “Mina Settembre” spera che il pubblico continui a seguirla con la stessa passione anche nelle sue future performance teatrali.

Il cambiamento nella carriera e l’affetto del pubblico

Rossi ha spiegato che è stato proprio dopo il film sulla grande artista Mia Martini che ha capito che qualcosa stava cambiando nella sua carriera. “Interpretare Mia Martini con tanta delicatezza mi ha dato l’opportunità di guadagnarmi la stima del pubblico”, ha dichiarato. L’affetto dei fan si è manifestato chiaramente quando, durante la sua visita al teatro per assistere allo spettacolo di Stefano De Martino, una fila di persone si è formata per chiedere una foto con lei. Un gesto che, secondo l’attrice, ha segnato un momento significativo del suo percorso artistico. Rossi si augura che il pubblico, che le ha dimostrato tanto affetto, continui a seguirla anche nei suoi nuovi progetti, sperando che, al termine dei suoi spettacoli, la gente esca “scossa, emozionata, commossa”.

Un amore profondo per Napoli e il ricordo del terremoto

Napoli, la sua città natale, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Serena Rossi. L’attrice ha spesso parlato del suo legame con il capoluogo campano, e in particolare di un ricordo d’infanzia che rimane indelebile nella sua mente: “La piccola villa comunale sul lungomare con i miei genitori e mia sorella nelle macchinine nelle domeniche soleggiate d’inverno”. Recentemente, durante un’apparizione nel programma “Da noi… a ruota libera”, ha parlato anche della recente scossa di terremoto che ha colpito Napoli. “Mi sono svegliata di colpo, una botta fortissima, ballava tutto. Ci siamo abbracciati e dicevamo: ‘Non passa, non passa… quando finisce?'”, ha ricordato l’attrice, aggiungendo che, nonostante la paura, Napoli “non molla mai”, come ha sempre fatto in passato.

Serena Rossi, dunque, continua il suo percorso artistico con grande passione, e il suo amore per la città di Napoli rimane un elemento fondamentale della sua vita, alimentando sia la sua carriera che il suo legame con i fan.