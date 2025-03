Schianto frontale nel barese: quattro feriti in codice rosso, tra cui una bambina

Violento impatto tra due auto sulla SP44. Tre adulti in codice rosso, strada chiusa per ore. La dinamica ancora al vaglio della Polizia Locale.

Palo del Colle, grave incidente sulla SP44

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21:20, sulla Strada Provinciale 44 all’altezza di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nell’impatto frontale tra due vetture sono rimaste ferite quattro persone, tra cui una bambina.

Tre adulti in codice rosso

A bordo di uno dei veicoli si trovavano un uomo, una donna e una bambina. L’altro mezzo coinvolto era condotto da una sola persona. A seguito del violento scontro, l’uomo e la donna della prima auto e il conducente dell’altra sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso negli ospedali più vicini. Le loro condizioni non sono state al momento rese note. La bambina ha riportato ferite più lievi ma è stata comunque soccorsa dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nell’estrazione dei feriti dalle lamiere accartocciate, oltre al personale medico e alla Polizia Locale di Palo del Colle.

Strada chiusa e traffico deviato

La SP44 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione, segnalando tempestivamente le deviazioni ai veicoli in transito.