Sondaggi 2025, M5S ruba voti al Pd, stabile FDI, giù la Lega, su FI

Fratelli d’Italia e Partito democratico arretrano leggermente, mentre cresce il Movimento 5 Stelle. Stabili o in lieve ascesa i partiti minori.

Fratelli d’Italia e Pd in flessione, pesa il dibattito interno

Il nuovo sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico fotografa una fase di lieve flessione per i due principali partiti italiani. Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, perde lo 0,2% rispetto alla rilevazione precedente e si attesta al 29,1%. Anche il Partito democratico, con alla guida Elly Schlein, registra un calo analogo, scivolando al 22,1%.

Per i dem, il momento appare particolarmente delicato. Le recenti spaccature sulla linea da tenere in merito al piano di riarmo europeo, esplose la scorsa settimana al Parlamento europeo, potrebbero aver influito negativamente sulla percezione del partito. Le tensioni tra le varie anime interne si riflettono, infatti, in un rallentamento della crescita nei sondaggi.

Movimento 5 Stelle in risalita, giù la Lega

A beneficiare della situazione è il Movimento 5 Stelle, che guadagna terreno arrivando all’11,7%. Il partito guidato da Giuseppe Conte sembra intercettare parte del consenso in uscita dai partiti maggiori. In ripresa anche Forza Italia, che sale all’8,8% con un incremento dello 0,1%. Di segno opposto la dinamica della Lega, che perde lo 0,2% e scende all’8,6%, confermando una tendenza negativa che si trascina da diverse settimane.

Stabile Alleanza Verdi-Sinistra. La coalizione ecologista di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni resta al 6,2%, un dato in miglioramento rispetto a dodici mesi fa, quando oscillava tra il 3 e il 4%, ma fermo da giugno 2023.

Partiti minori: Azione cresce, Italia Viva in discesa

Tra le forze politiche più piccole, Azione mostra un segnale positivo, risalendo al 3%. Al contrario, Italia Viva di Matteo Renzi perde quota e si ferma al 2,3%. +Europa è stabile all’1,9%, mentre Democrazia Sovrana Popolare registra l’1,5%. Chiudono il quadro Noi Moderati e Pace Terra Dignità, entrambi all’1,3%.