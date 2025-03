Sonia Bruganelli, la sua ultima intervista spiazza: “Voglio Paolo Bonolis accanto a me per sempre”

Sonia Bruganelli, recentemente intervistata dal settimanale Gente, ha parlato in modo sincero e riflessivo della sua vita privata e dei legami che l’hanno segnata, svelando aspetti inediti della sua personalità e delle sue relazioni passate e presenti.

Una vita in costruzione e riflessione personale

A 51 anni, Sonia Bruganelli si trova in una fase di cambiamento e riflessione. “Sono in un momento di costruzione ma anche di riflessione”, ha dichiarato, sottolineando il desiderio di rivedere alcuni aspetti della sua vita per affrontare al meglio il futuro. La separazione da Paolo Bonolis, suo ex marito e padre dei suoi tre figli, risale a oltre un anno fa, ma la Bruganelli ha confermato che il loro rapporto è rimasto saldo e sereno, grazie anche alla priorità che i figli rivestono nelle loro vite. “Stiamo cercando di costruire un futuro insieme, pur avendo percorsi diversi,” ha spiegato.

L’amore maturo con Angelo Madonia

Attualmente, la Bruganelli è legata al ballerino Angelo Madonia, un rapporto che considera maturo e stabile. La stessa Sonia ha ammesso di aver compreso meglio se stessa nel corso degli ultimi anni: “Ho capito che sono un animale sociale, totalmente incapace di stare da sola”. L’intervista ha messo in luce come il supporto reciproco tra lei e il compagno sia fondamentale per la serenità che oggi vive. “Ci sosteniamo e ci supportiamo continuamente, e questo mi rende serena”, ha dichiarato Sonia, raccontando anche di essersi innamorata dell’intelligenza e della personalità di Madonia. Il loro legame, infatti, è ben consolidato, in un contesto di comprensione e rispetto reciproco.

Un legame solido con Paolo Bonolis

Nonostante la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha chiarito di voler mantenere un legame stretto con lui per tutta la vita, soprattutto per il bene dei loro figli. La separazione, ha spiegato, è avvenuta in modo naturale e senza tradimenti, lasciando spazio a un affetto che rimane forte anche fuori dalla sfera sentimentale. “Voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita,” ha affermato la Bruganelli, aggiungendo che tra loro c’è un profondo rispetto e una vera amicizia. “Siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo un consiglio”, ha concluso.