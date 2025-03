Amici 2025, Alessandro Siani: “Maria De Filippi è come ChatGPT, Stefano De Martino è il suo ‘prodotto’ perfetto”

Durante la prima puntata del Serale di Amici 2025, Alessandro Siani ha scherzato su Maria De Filippi paragonandola a ChatGPT, definendo Stefano De Martino una creazione straordinaria della conduttrice.

La serata del 22 marzo ha visto il debutto del Serale di Amici 2025, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In studio, il pubblico ha potuto assistere all’ingresso dei nuovi giudici: Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Durante la trasmissione, Alessandro Siani ha partecipato come ospite e, nel suo monologo, ha lanciato una battuta che ha suscitato molte risate. Il comico napoletano ha paragonato la conduttrice Maria De Filippi a ChatGPT, la famosa intelligenza artificiale, esprimendo il suo pensiero con una nota di ironia.

“Se non sapete cosa fare, guardate lei. Maria De Filippi è la vostra ChatGPT”, ha detto Siani ai concorrenti in gara, sottolineando con umorismo come la conduttrice sia riuscita a “creare cose straordinarie”, citando in particolare Stefano De Martino. Secondo il comico, il conduttore televisivo, noto per la sua carriera di ballerino, cantante e presentatore, sarebbe il “prodotto perfetto” della creatività di De Filippi, una figura che si è affermata come un fenomeno del mondo dello spettacolo. “Maria De Filippi ha creato Stefano De Martino, un fenomeno che sa ballare, cantare, recitare e anche presentare”, ha aggiunto.

La battuta ha risuonato particolarmente significativa, considerando che in studio era presente anche Amadeus, ex conduttore di Affari Tuoi. In effetti, dopo l’addio di Amadeus alla Rai, Stefano De Martino ha preso il suo posto, portando il programma a ottenere un enorme successo, con ascolti che sono raddoppiati. La battuta di Siani ha fatto sorridere i presenti, creando un legame tra il presente e il passato televisivo.

Nel proseguire il suo intervento, Siani ha voluto elogiare anche il talento musicale, citando l’esibizione di Giorgia a Sanremo. Rivolgendosi ad Amadeus, che ha curato la direzione artistica del Festival, ha detto: “Il talento si vede, lo abbiamo visto a Sanremo e Ama lo sa. Quando si sente Giorgia cantare, quello è talento, tanto che ad un acuto di Giorgia, Carlo Conti è sbiancato”. La dichiarazione ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata, con il pubblico che ha applaudito l’omaggio a una delle voci più potenti della musica italiana.

Con queste dichiarazioni, Alessandro Siani ha portato una ventata di freschezza al debutto del Serale di Amici, rendendo il clima in studio più rilassato e divertente.