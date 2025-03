Giuseppe ed Eleonora trionfano a “Affari Tuoi” grazie a Stefano De Martino: “Ho attivato il vostro portafortuna”

Giuseppe e Eleonora vincono 100.000 euro nella puntata di sabato 22 marzo di “Affari Tuoi”, grazie all’intervento scaramantico di Stefano De Martino.

Un colpo di fortuna grazie a un amuleto speciale

Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda sabato 22 marzo, Giuseppe, un insegnante pugliese di cinofilia, e la sua fidanzata Eleonora sono stati protagonisti di una partita che li ha visti trionfare, con una vincita finale di 100.000 euro. La coppia ha partecipato al gioco televisivo accompagnata da un amuleto giapponese, il daruma, che secondo la tradizione serve a realizzare i desideri. Il daruma di Giuseppe ha giocato un ruolo fondamentale durante tutta la puntata, ma è stato l’intervento di Stefano De Martino a portare una svolta decisiva.

La partita tra alti e bassi e l’intervento di De Martino

Giuseppe e Eleonora sono entrati in studio con grande speranza e una strategia ben precisa. Il primo passo è stato quello di attivare il daruma, colorando una delle pupille della statuetta, un rito che secondo la tradizione giapponese serve a far avverare i desideri. Tuttavia, i primi giri non sono stati favorevoli: il pacco iniziale conteneva solo 100 euro, mentre altre eliminazioni hanno portato via somme più consistenti, come 10.000, 75.000 e persino 200.000 euro. Dopo una serie di eliminazioni sfavorevoli, il Dottore, il famoso offerente del programma, ha proposto una somma di 30.000 euro, ma la coppia ha deciso di rifiutarla.

In un momento di grande tensione, Stefano De Martino ha deciso di intervenire in modo inaspettato. Con una battuta scaramantica, il conduttore ha preso il daruma e lo ha distrutto, commentando: “Credo che gli amuleti vadano usati in modo originale. Noi l’abbiamo frantumato e distrutto, ma è qua. L’ho attivato io”. Proprio dopo questo gesto, la sorte ha finalmente preso una piega positiva per i due concorrenti, che hanno trovato un pacco contenente solo 500 euro, mentre l’offerta del Dottore si è dimezzata a 15.000 euro, proposta che è stata nuovamente rifiutata.

La svolta finale e la vittoria

Con il gioco ormai agli sgoccioli, la coppia ha deciso di cambiare pacco, scegliendo il numero 19, che rappresenta la data del loro matrimonio. La mossa non si è rivelata fortunata, poiché nel pacco scelto si trovavano 75.000 euro, ma il finale ha riservato un colpo di scena. In un ultimo tiro, infatti, i fidanzati hanno scoperto che nel loro pacco c’erano solo 20 euro. Nonostante la perdita, la coppia ha accettato con serenità il risultato, che si è concluso con una vincita di 100.000 euro.

Il gesto di De Martino con il daruma e l’atmosfera di leggerezza che ha saputo creare hanno certamente contribuito a mantenere alta la tensione e l’entusiasmo, fino alla vittoria finale. Per Giuseppe ed Eleonora, la serata è terminata con un’importante somma da portare a casa, ma anche con il ricordo di una partecipazione fortunata e indimenticabile a “Affari Tuoi”.