Oggi, 23 marzo, Papa Francesco saluterà i fedeli dal Gemelli prima del ritorno in Vaticano

Dopo 38 giorni di ricovero, Papa Francesco si prepara a lasciare il Policlinico Gemelli di Roma, con un saluto speciale ai fedeli durante l’Angelus.

Papa Francesco è pronto a lasciare il Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per oltre un mese a causa di una polmonite bilaterale. Il Santo Padre, che ha ricevuto un’accurata assistenza medica durante il suo ricovero, tornerà oggi alla residenza di Casa Santa Marta, all’interno della Città del Vaticano, dove continuerà il suo percorso di recupero e riposo. Il Vaticano ha ufficializzato la notizia nel pomeriggio di ieri, durante una conferenza stampa indetta con urgenza.

Il professore Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe medica che ha seguito Papa Francesco durante la degenza, ha dichiarato: “La buona notizia che tutti aspettano è che domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta”. Questo annuncio segna un passo significativo nel processo di recupero del Papa, dopo giorni di cure intensive.

Il saluto dal Gemelli: un momento simbolico

Prima di rientrare in Vaticano, Papa Francesco si affaccerà dalla finestra del decimo piano del Policlinico Gemelli per un saluto ai fedeli e per impartire la benedizione. Questo gesto avverrà durante l’Angelus, tradizionale momento di preghiera che si celebra ogni domenica a mezzogiorno. Sarà un’opportunità unica per il Papa di rivolgersi ai presenti e a tutti coloro che seguiranno l’evento in diretta sui media, condividendo il suo momento di ripresa con il mondo.

La scelta di Bergoglio di non rinunciare a questo appuntamento settimanale testimonia la sua vicinanza alla gente, nonostante le difficoltà fisiche. L’Angelus rappresenta un momento particolarmente significativo per il Pontefice, che ha sempre mantenuto una relazione diretta e costante con i fedeli, anche nei momenti più delicati della sua salute.

Dove seguire l’evento in diretta

L’uscita di Papa Francesco dal Gemelli sarà trasmessa in diretta da numerosi canali televisivi e piattaforme digitali. Rai, Mediaset e TV2000, insieme ai canali ufficiali del Vaticano come Vatican News e i profili social della Santa Sede, seguiranno l’evento con aggiornamenti in tempo reale. Le emittenti all-news forniranno una copertura continua, mentre i fedeli che si troveranno nei pressi dell’ospedale potranno assistere dal vivo al saluto del Papa, rispettando le misure di sicurezza stabilite.

Quello che si prevede essere un evento significativo attirerà una grande folla di curiosi e di persone desiderose di vedere da vicino il Pontefice, ma anche i professionisti della salute che lo hanno assistito durante le sue settimane di convalescenza.