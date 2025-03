Che tempo che fa, Lorella Cuccarini: “Maria De Filippi ha sempre ragione”

Lorella Cuccarini, celebre showgirl e insegnante di ballo ad Amici di Maria de Filippi, ha recentemente ripercorso i momenti salienti della sua carriera durante un’intervista a Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Quest’anno, l’artista celebra 40 anni di presenza in televisione, un traguardo che le ha permesso di fare un bilancio della sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Una Carriera Lunghissima e I Cambiamenti con il Tempo

Lorella Cuccarini ha parlato della sua carriera e dei cambiamenti che ha notato, soprattutto nel corso degli ultimi anni. A quasi 60 anni, come ha spiegato lei stessa, il recupero fisico non è più lo stesso di quando era più giovane. “A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po’ diversi rispetto a quelli dei 20, ma cerco di difendermi”, ha affermato scherzando durante l’intervista. Nonostante i segni del tempo, Lorella continua a essere un punto di riferimento per i suoi allievi ad Amici, dove mette a frutto la sua esperienza di madre e professionista.

Riguardo al suo rapporto con Maria De Filippi, la Cuccarini ha espresso ammirazione per la conduttrice, sottolineando la sua capacità di comprendere le persone e di gestire con dedizione i numerosi progetti che porta avanti. “Maria De Filippi ha sempre ragione, ho tanta stima per lei. La stimo come donna e come professionista. Lavora su tanti progetti diversi, c’è per tutti, sempre. Riesce a guardarti negli occhi e capire se c’è qualcosa che non va”, ha detto Lorella.

Incidente e Infortuni Sul Lavoro: I Difficili Momenti di Domenica In

Lorella Cuccarini non ha mancato di ricordare alcuni episodi difficili legati agli infortuni sul lavoro, uno dei quali risale alla sua esperienza come conduttrice di Domenica In. Durante una pausa pubblicitaria, la showgirl cadde e si ferì al mento. Nonostante il dolore, il programma non era ancora terminato e Lorella chiese se ci fosse un medico tra il pubblico. La fortuna le sorrise, poiché un chirurgo presente nel pubblico si offrì di aiutarla e le ricucì il mento direttamente sulla sartoria. “Riuscii a fare l’ultima parte di Domenica In“, ha raccontato, testimoniando la sua determinazione a proseguire il programma nonostante l’incidente.

In un altro episodio, durante un’esibizione di ballo, la Cuccarini cadde durante una presa e subì un colpo che le fece dimenticare gran parte della performance. “Presi la botta e dimenticai tutto. Non ricordo l’ultimo tratto del balletto. Ma io mi sono fatta male tante volte, per mia fortuna però non ho mai avuto traumi seri”, ha dichiarato, rispecchiando il suo spirito forte e resiliente.

L’Incontro con Raffaella Carrà: Un Ricordo Emozionante

Infine, Lorella Cuccarini ha condiviso il ricordo di quando, ancora giovane, incontrò Raffaella Carrà, una delle sue idole. L’emozione fu talmente forte che la showgirl soffrì un attacco di orticaria immediato. “Quando incontrai la Carrà, mi venne un attacco di orticaria. L’emozione era troppo forte, lei era un mito per me”, ha raccontato con affetto. Nonostante l’incidente fisico, per Lorella quell’incontro è rimasto uno dei ricordi più belli della sua carriera.