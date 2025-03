Rigore annullato all’Italia: la decisione del VAR contro la Germania solleva polemiche

L’Italia è rimasta delusa dopo che il rigore inizialmente concesso nel match contro la Germania è stato annullato dal VAR. Marciniak ha spiegato la sua decisione ai giocatori azzurri.

Il contatto che ha fatto discutere

Durante il match tra Italia e Germania, si è verificato un episodio che ha sollevato numerose polemiche. Al 3-2 in favore dei tedeschi, l’arbitro polacco Szymon Marciniak aveva inizialmente concesso un rigore agli azzurri, dopo un intervento ritenuto irregolare di Nico Schlotterbeck su Giovanni Di Lorenzo. Il difensore tedesco aveva tentato di intervenire sulla palla con una scivolata, ma aveva colpito Di Lorenzo, che era poi caduto a causa del contatto.

Marciniak non aveva avuto dubbi nel fischiare il rigore, ma l’azione è stata sottoposta al controllo del VAR. Dopo aver rivisto la situazione, l’arbitro ha cambiato la sua decisione, annullando il rigore precedentemente concesso. Un’inversione di rotta che ha suscitato grande disappunto tra i giocatori italiani e nei tifosi.

La spiegazione dell’arbitro Marciniak

Subito dopo aver annullato la decisione, Marciniak ha cercato di chiarire i motivi della sua scelta ai giocatori italiani, in particolare a Nicolò Barella. L’arbitro ha fatto alcuni cenni, probabilmente riferendosi al movimento della palla, che secondo lui avrebbe cambiato direzione, giustificando così il mancato fallo di Schlotterbeck. L’interpretazione che ha portato alla cancellazione del rigore è stata legata a un possibile “chiaro ed evidente errore” che, secondo il VAR, avrebbe determinato la necessità di correggere la decisione iniziale.

Tuttavia, la spiegazione di Marciniak non ha convinto molti. Se il tocco di palla di Schlotterbeck è stato davvero così lieve da non giustificare il rigore, allora perché non è stato mostrato nemmeno un cartellino giallo? La questione rimane complessa, con alcuni che ritengono che l’arbitro non abbia considerato correttamente il contatto e il suo impatto sul gioco.

Le reazioni degli azzurri

La delusione per il mancato rigore è stata forte in casa Italia. Giacomo Raspadori ha definito la decisione “un rigore netto”, sia dal campo che dai replay, mentre Giovanni Di Lorenzo ha commentato: “Dal campo mi sembrava netto, mi è entrato da dietro. Non so perché poi sia stato cancellato”. Le dichiarazioni dei giocatori azzurri riflettono l’amarezza per una situazione che ha cambiato l’andamento del match.