Feltri elogia Meloni in tv: “Non le do consigli, semmai gliene chiedo” e attacca la sinistra: “Solo chiacchiere ideologiche”

Il fondatore di Libero difende la premier dalle critiche sul Manifesto di Ventotene: “Le opposizioni se la prendono con lei, ma non su fatti concreti”.

Il sostegno di Feltri alla presidente del Consiglio

“Non mi sento di darle dei consigli, semmai gliene chiedo, perché lei è molto brava”. Così Vittorio Feltri, in collegamento con il programma 4 di Sera Weekend su Rete 4, ha espresso la sua piena approvazione nei confronti dell’operato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parole nette, che confermano la stima del fondatore di Libero verso la leader di Fratelli d’Italia.

“Fino ad ora mi sembra che sia andata benissimo, nonostante le critiche che ovviamente provengono dall’opposizione, che evidentemente è incavolata e quindi se la prende con la Meloni”, ha proseguito Feltri, sottolineando come gli attacchi siano spesso strumentali e legati a logiche politiche più che a questioni di merito.

Il caso Ventotene e le polemiche della sinistra

Feltri ha poi puntato il dito contro la sinistra, accusandola di insistere su questioni ideologiche. “Se la prendono sempre con Meloni per questioni ideologiche o paraideologiche, quindi chiacchiere, mai sulle cose concrete”, ha dichiarato il giornalista, riferendosi in particolare all’ultima polemica legata al Manifesto di Ventotene.

Alla vigilia del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo, Meloni aveva letto alcuni passaggi del Manifesto alla Camera, per poi affermare di non riconoscersi in quella visione dell’Europa. La sua dichiarazione ha scatenato reazioni dure da parte del Partito Democratico, che ha replicato con un flash mob sull’isola di Ventotene, guidato da diversi esponenti della segreteria di Elly Schlein.