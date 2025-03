Trova un portafoglio con 500 euro e documenti importanti e lo restitusce al proprietario

Un uomo trova un portafoglio a Piacenza contenente contante e documenti e decide di restituirlo al legittimo proprietario, un gesto di onestà che ha commosso la città.

Un incontro casuale e una scelta immediata di onestà

Lo scorso venerdì 21 marzo, a Piacenza, un episodio di rara onestà ha catturato l’attenzione della città. Ioan Gangut, 36 anni, cittadino italiano di origini romene, stava passeggiando nel pomeriggio vicino a un distributore di benzina in via Manfredi, quando ha trovato un portafoglio caduto a terra. Il giovane, senza esitazioni, ha deciso di restituirlo, scegliendo di fare il gesto giusto. Al suo interno c’erano circa 500 euro, carte di credito e altri documenti, tra cui un tesserino dell’Aeronautica Militare.

Non appena ha visto il tesserino, Gangut ha preso immediatamente la decisione di contattare il proprietario del portafoglio. “Quando l’ho visto, ho subito immaginato potesse essere caduto al suo proprietario”, ha spiegato Gangut. Nonostante la situazione delicata e l’incertezza riguardo al proprietario, il giovane ha trovato il coraggio di chiamare il numero presente sul tesserino. Il proprietario, un militare di cui non sono state rese note le generalità, ha risposto subito al telefono, e dopo aver confermato che il portafoglio era il suo, i due si sono accordati per un incontro presso il distributore dove Gangut aveva trovato l’oggetto smarrito.

Un gesto che non passa inosservato

L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte del militare, che ha voluto ringraziare pubblicamente il giovane per la sua onestà. In un’intervista, il militare ha dichiarato: “Non sapevo nemmeno il suo nome dopo averlo lasciato. Mi ha riconsegnato i miei averi e ho dovuto forzare la mano perché accettasse una pur piccola somma di riconoscenza. Ho voluto che questo fatto, pur nella sua semplicità, fosse noto, perché non esistono soltanto malviventi, ma anche tante persone oneste”. Nonostante la sua generosità, Gangut ha rifiutato di accettare il denaro in segno di gratitudine. “Non avrei potuto fare altro che restituirlo. L’ho fatto d’istinto, altrimenti non ci avrei dormito”, ha affermato.

Gangut è arrivato in Italia all’età di 14 anni e, dopo aver studiato Grafica e design all’università di Pescara, si è trasferito a Piacenza.