“Stasera tutto è possibile”, interviene al telefono la sorella del regista contro Francesco Paolantoni: “Non si permetta mai più”

Un momento inaspettato ha caratterizzato l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda ieri. Durante una delle consuete gag del programma, Francesco Paolantoni ha tirato in ballo la sorella di Sergio Colabona, soprannominato “Colabrodo”. Tuttavia, a sorpresa, la donna ha deciso di intervenire telefonicamente in diretta per chiedere all’attore di non nominarla più.

Il confronto tra Paolantoni e la sorella di Colabona

La tensione è aumentata quando Paolantoni, nel corso di uno dei suoi noti battibecchi con Colabona, ha menzionato la sorella dell’autore, scatenando la reazione inaspettata della donna. “Ancora il fatto della sorella? È passato, l’ho lasciata ma siamo rimasti in buoni rapporti. Ma che ti aspettavi? Che me la tenevo tutta la vita? Può capitare”, ha esclamato Paolantoni. Poco dopo, la telefonata di Federica Colabona ha interrotto la discussione.

Con tono fermo, la sorella dell’autore ha dichiarato al telefono: “Sono Federica Colabona, devo disturbarvi perché sono costretta dalla situazione. Amici, nipoti, mi dicono che vengo sempre tirata in causa in questo programma, dal signor Paolantoni. Gentilmente non si permetta mai più.” La sua richiesta è stata chiara: un appello a Paolantoni affinché non la coinvolgesse più nelle sue battute.

Paolantoni, cercando di svicolare dalla responsabilità, ha negato di averla mai nominata direttamente, dichiarando: “Forse non sta parlando di me. Non mi sono mai permesso, per carità. Lei è una persona che non ho mai conosciuto. Non ci siamo mai incontrati nella vita”. Nonostante ciò, l’attore ha concluso la sua risposta dando la colpa a Biagio Izzo, dicendo: “È stato Biagio, che ti ho detto? Mai mettere in mezzo le persone che non conosci”. Il collega Biagio Izzo, presente in studio, si è immediatamente alzato dal divano per smentire le accuse, innescando un momento di tensione che, sebbene scherzoso, ha contribuito a rendere il segmento virale.

La serata di “Stasera tutto è possibile”

L’episodio di ieri ha fatto parte dell’ottava puntata della stagione di “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Il programma ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Paolo Belli, Flora Canto, Peppe Iodice, Aurora Leone, Paolo Ruffini, e alcuni veterani del programma come Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. La presenza di Vincenzo De Lucia, che ha impersonato Milly Carlucci, ha aggiunto un ulteriore elemento di comicità alla serata. Tra giochi e sketch, la trasmissione ha regalato momenti di leggerezza e divertimento, catturando l’attenzione di un vasto pubblico.