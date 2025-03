Luca trionfa al quiz finale di Avanti un altro e conquista 52mila euro ma Bonolis lo spiazza: “Perchè mi hai aggredito?”

Un giovane concorrente, Luca, ha vinto il quiz finale del programma Avanti un altro, portando a casa una somma di 52mila euro. Un’esperienza che gli ha regalato un’emozionante vittoria e un incontro scherzoso con il conduttore Paolo Bonolis.

La vittoria del giovane concorrente Luca

Durante la puntata di Avanti un altro trasmessa martedì 25 marzo, Luca, un ragazzo di 20 anni originario di un paese in provincia di Genova, ha conquistato il montepremi finale. Nonostante partisse da una cifra di 150mila euro, il giovane concorrente è riuscito a ottenere 52mila euro dopo aver risposto erroneamente a due domande, come previsto dal gioco.

Il momento culminante della puntata si è verificato quando Luca, dopo aver vinto, ha abbracciato il conduttore Paolo Bonolis, visibilmente emozionato. Bonolis, con il suo consueto stile ironico, gli ha detto: “Bravo, hai vinto. Ma perché mi hai aggredito?”. Una battuta che ha spiazzato Luca, il quale ha risposto prontamente: “Di solito ti giri subito per fare i complimenti.” Il conduttore ha allora scherzato dicendo: “Ho avuto paura”, per poi continuare a complimentarsi con il giovane e consegnargli il premio in denaro.

Chi è Luca, il giovane vincitore di Avanti un altro

Luca, oltre alla vittoria, ha raccontato un po’ di sé durante la sua partecipazione al quiz. Studente di economia al secondo anno, Luca proviene da un paese in provincia di Genova, ma attualmente vive a Milano. Durante la presentazione, ha spiegato di avere una passione per le grandi città, in particolare per la cura degli spazi verdi urbani. “Mi piace vedere se le aiuole sono a posto e se il verde urbano sta bene. Penso che quando una città è tenuta bene, fa bene a tutti”, ha dichiarato.

Amante delle escursioni, Luca ha poi raccontato di non avere molti amici, ma di prediligere la qualità sulla quantità. “Meglio pochi, ma buoni”, ha detto, aggiungendo che spesso si dedica a lunghe passeggiate nei paesaggi della Liguria. In un momento divertente, il giovane ha anche rivelato di essere piuttosto logorroico, dicendo scherzosamente: “Fermatemi, altrimenti non giochiamo più”.

La sua performance durante il quiz è stata impeccabile, dimostrando una grande capacità di concentrazione e velocità nel rispondere alle domande. La sua vittoria rimarrà sicuramente uno dei momenti più memorabili della stagione del programma.