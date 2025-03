Caso Prodi, Francesca Pascale accusa: “Gesto da bullo, se lo avesse fatto Silvio Berlusconi…”

L’ex compagna di Berlusconi interviene sul caso che ha coinvolto Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici: “Se lo avesse fatto un altro, sarebbe scoppiato il finimondo”

Pascale critica la sinistra per il silenzio sull’episodio

Intervenendo in un’intervista a Il Tempo, Francesca Pascale ha espresso un duro giudizio sul comportamento di Romano Prodi, che nei giorni scorsi ha suscitato polemiche per un gesto nei confronti della giornalista Lavinia Orefici, durante una domanda sul Manifesto di Ventotene. “Berlusconi lo diceva sempre: la sinistra ha sempre avuto una doppia morale. Se è lei a commettere errori sono scivoloni, se lo fanno gli avversari sono atteggiamenti da punire severamente”, ha dichiarato l’attivista ed ex compagna del fondatore di Forza Italia.

Pascale ha evidenziato come la sinistra, a suo giudizio, utilizzi due pesi e due misure quando si tratta di giudicare comportamenti simili. “Il silenzio della sinistra è imbarazzante, una vergogna. L’atteggiamento di Prodi è totalmente sbagliato”, ha ribadito, puntando il dito contro la mancanza di reazioni ufficiali da parte di esponenti del Partito Democratico.

“Prodi si è comportato da maleducato, se lo avesse fatto Berlusconi…”

Secondo Pascale, se un gesto simile fosse stato compiuto da Silvio Berlusconi o da qualsiasi esponente del centrodestra, le reazioni sarebbero state di tutt’altro tenore: “Se l’avesse assunto un altro personaggio di qualunque partito politico, immagino anche solo Berlusconi, tutta la sinistra sarebbe scesa in piazza con i forconi, giustamente”.

La Pascale ha definito il comportamento di Prodi come “da bullo, da maleducato, facendo leva sul fatto che è un uomo anziano e quindi si sente sul piedistallo e in dovere addirittura di mettere le mani addosso a una donna”. Ha inoltre sottolineato come la giornalista Orefici avesse usato un tono “estremamente educato”, rimarcando che il gesto di Prodi non può essere giustificato.

Le critiche a Boldrini e il tema del rispetto per le donne

Nel mirino di Francesca Pascale anche Laura Boldrini, che nei giorni successivi all’episodio ha rilasciato dichiarazioni giudicate insufficienti: “Una donna del Pd come Laura Boldrini è addirittura arrivata ad arrampicarsi sugli specchi dicendo ‘non l’ho visto’?”, ha affermato Pascale. “Questo dimostra ancora una volta come la sinistra si sia fatta portavoce di temi che non solo non riesce a portare a termine, ma li strumentalizza fino a renderli ridicoli”.

L’attivista ha concluso con un appello alla coerenza: “Il rispetto per le donne vale per tutte, cosa che purtroppo per la sinistra non vale”.