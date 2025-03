Caso Prodi, Vittorio Feltri durissimo: “Gestaccio da osteria, dovrebbe ritirarsi”

Il giornalista attacca l’ex premier per la reazione contro Lavinia Orefici e ne contesta lucidità e ruolo pubblico

Feltri su Prodi: “Ha perso il controllo, come in un’osteria”

Vittorio Feltri non usa mezzi termini. In un video pubblicato sui canali social de Il Giornale, il direttore editoriale interviene sulla vicenda che ha coinvolto Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici durante un’intervista. L’ex premier è stato ripreso mentre reagiva con tono infastidito a una domanda sul Manifesto di Ventotene, arrivando perfino ad afferrare una ciocca di capelli dell’inviata.

“Si è infuriato per una domanda e ha strattonato la giornalista”, sintetizza Feltri, commentando le immagini ormai virali. “Un comportamento del genere si può forse giustificare in un’osteria o in famiglia, ma non certo da parte di un ex Presidente del Consiglio”.

“Si ritiri con le pantofole”

L’attacco del giornalista si fa più duro: “Mi sembra una cosa fuori da ogni logica. Il segnale è chiaro: Prodi dovrebbe rassegnarsi e chiudersi in casa con le pantofole, una barretta, la televisione e magari leggere qualche giornale, attività per cui non serve un’intelligenza lucidissima”.

Feltri non manca di sottolineare la gravità della reazione dell’ex capo del governo: “Quando l’ira prevale sulla ragione, vuol dire che qualcosa si è rotto”, chiosa il direttore editoriale.

Nuovo video conferma il gesto

Le polemiche sono riesplose anche per la pubblicazione di un nuovo video dell’accaduto, che mostra chiaramente il contatto fisico tra Prodi e Orefici. In molti avevano inizialmente minimizzato l’episodio, parlando di una “carezza” o di un gesto paternalistico. Le immagini, tuttavia, mostrano un’azione diretta, non sollecitata, che ha scatenato un’ondata di reazioni trasversali nel mondo politico e giornalistico.