Dandy Cipriano dopo l’infortunio ad Amici 24: “Voglio tornare, non mi do pace”

Il ballerino racconta la sua uscita dal programma e il desiderio di una rivincita, supportato dall’affetto del pubblico e dei suoi familiari.

Dandy Cipriano ha dovuto abbandonare Amici 24 a causa di un infortunio che lo ha costretto a interrompere il suo percorso proprio quando sembrava essere a un passo dal Serale. Intervistato da Fanpage.it, il giovane ballerino ha raccontato con grande emozione il momento della sua uscita, che lo ha colto completamente di sorpresa. “Mi è sembrato che il mondo mi crollasse addosso”, ha dichiarato, esprimendo il dispiacere di non poter proseguire il suo sogno proprio nel momento più emozionante del programma.

Un momento difficile e l’impegno a tornare più forte

Dandy ha ammesso di aver avuto difficoltà a accettare l’accaduto, ma ha anche sottolineato che la salute è la priorità. “Anche se la salute viene prima di tutto, non riesco a darmi pace”, ha aggiunto, facendo capire quanto per lui fosse importante proseguire la sua avventura nel programma. Il ballerino ha rivelato che la sua uscita non è stata improvvisa, ma un seguito di un infortunio precedente già noto, anche se mai previsto così grave. Nonostante ciò, ha confermato che fermarsi è stata la scelta giusta.

Riguardo alla possibilità di tornare come allievo nella prossima edizione, Dandy non ha dubbi: “Accetterei, voglio una rivincita”, ha affermato. Il desiderio di riscattarsi è forte, e il ballerino ha fatto sapere che non intende mollare facilmente. La sua priorità ora è tornare a ballare, concentrandosi sul recupero fisico, ma anche sull’affetto che ha ricevuto dal pubblico, che lo ha sostenuto fin dal momento dell’uscita. “Non mi aspettavo un affetto così grande, il mio telefono è stato invaso da messaggi positivi”, ha detto, commosso per l’affetto ricevuto.

Un percorso che ha fatto scoprire la sua passione alla famiglia

Un aspetto importante della sua esperienza a Amici 24 è stato il rapporto con i suoi genitori. Dandy ha raccontato che inizialmente non aveva ricevuto il supporto che sperava da parte della sua famiglia, specialmente quando ha deciso di dedicarsi alla danza, una passione che i suoi genitori non vedevano di buon occhio. “Mi dicevano che la danza non porta a nulla, che stavo sprecando tempo e soldi”, ha rivelato. Tuttavia, il programma ha contribuito a far capire loro quanto fosse importante per Dandy questa carriera. “Quando ho visto il messaggio dei miei genitori, mi sono emozionato. Ora so che sono fieri di me”, ha detto, riflettendo su come Amici abbia aiutato a migliorare anche il rapporto familiare.

Inoltre, Amici ha avuto un ruolo fondamentale anche nel carattere di Dandy, che ha sempre descritto come una persona timida e riservata. Il contatto con gli altri allievi del programma gli ha permesso di aprirsi e di vivere un’esperienza di crescita personale e professionale. “Nella scuola sono stato bene, mi hanno dato la possibilità di essere me stesso”, ha dichiarato.

Il futuro: recupero e nuove sfide artistiche

Nonostante la tristezza per la fine anticipata del suo percorso, Dandy segue con interesse l’edizione attuale del Serale. “Mi fa un po’ effetto non essere lì dopo tutto questo tempo”, ha confessato, ma ha anche aggiunto che l’esperienza è stata comunque positiva. Guardando al futuro, il ballerino ha rivelato di voler continuare a lavorare sulla sua carriera, dedicandosi anche alla coreografia. Il suo obiettivo principale, però, rimane tornare a ballare al più presto.