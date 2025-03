Barbara Foria protagonista della seconda puntata del serale di Amici: monologo con battute esilaranti su Emanuel Lo e De Filippi

La comica partenopea Barbara Foria regala una performance divertente e irriverente durante la seconda puntata del serale di Amici, portando il pubblico a ridere con il suo spirito tagliente.

Barbara Foria, comica napoletana conosciuta per il suo sarcasmo e il suo umorismo irriverente, è stata una delle protagoniste della seconda puntata del serale di Amici, trasmessa ieri, sabato 29 marzo su Canale 5. Con il suo monologo, la Foria ha saputo catturare l’attenzione del pubblico sia in studio che a casa.

Un’ironia acuta su uomini, relazioni e carboidrati

Il sipario si apre con Barbara Foria che si rivolge agli allievi della scuola di Amici, parlando delle difficoltà che tutti affrontano nella vita, ma soprattutto delle sfide più intime e personali. Con il suo stile inconfondibile, la comica fa ridere il pubblico con una riflessione sulle incomprensioni tra uomini e donne. “Quando ho detto che mi sentivo vuota, quello mi ha mandato a mangiare una pizza. Ma voi vi rendete conto? Non ci capiamo, è incredibile”, ironizza la Foria, facendo subito scoppiare le risate. La comica prosegue con una riflessione più amara: “La sfida è questa: stare tutti i giorni con lui dentro casa, con il nemico. Ve lo siete scelto quando sentivate le farfalle nello stomaco, ora sentite il cinghiale sullo stomaco”. Con un tocco di ironia, Barbara gioca sul concetto di relazione, ma sempre con uno spunto di verità che colpisce nel segno.

Un elogio a Emanuel Lo e una risata sui carboidrati

La comica non manca di strappare una risata anche con il suo elogio a Emanuel Lo, il coreografo di Amici, che viene descritto in modo esilarante come “superdotato”. Un colpo di scena che fa scatenare ancora una volta il pubblico in sala, con un gioco di parole che ribalta il significato comune del termine. “Ragazze, ma che avete capito? Superdotato di amore e altruismo”, afferma Barbara, concludendo poi che la vera sfida per lei è quella con i carboidrati. “Maria (De Filippi, ndr), tu lo sai. Anche se sei secca e vai avanti a caramelle, dammi la soddisfazione. Almeno una volta nella vita hai sfidato il carboidrato?”. La battuta, che gioca sull’ossessione per la dieta e la forma fisica, trova subito il consenso del pubblico, che si riconosce nella realtà quotidiana del cibo e delle abitudini alimentari.

Un messaggio finale: “Il carboidrato vince sempre”

La sua performance si conclude con un messaggio che va oltre il semplice umorismo. “Insomma ragazzi, è chiaro che nella vita le sfide ci saranno sempre e non tutte saranno semplici da superare, ma nella vita non si perde mai: o si vince o si impara, lo diceva Nelson Mandela”, afferma Barbara. Il suo tocco finale arriva con una battuta sulla vita e sul cibo: “Il carboidrato vince sempre perché ci fa molto felici”.

La comica ha saputo trasformare la serata in un momento di allegria pura, regalando una performance che ha lasciato il segno nel pubblico di Amici.