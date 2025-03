Affari Tuoi, Nicolò dalla Liguria in cerca di fortuna, ma la sorte non gli è favorevole, De Martino fa una battuta che imbarazza il dottore

Nella puntata di ieri, sabato 29 marzo, Nicolò dalla Liguria ha partecipato a “Affari Tuoi”, ma la sua avventura si è conclusa senza grandi vincite, tra siparietti divertenti e colpi di scena.

Sabato 29 marzo, nel corso di una nuova puntata di Affari Tuoi, Nicolò, un concorrente proveniente dalla Liguria e noto per il soprannome “Nicolò cerca moglie”, ha preso parte al gioco condotto da Stefano De Martino. Accompagnato dalla madre Luisa, Nicolò ha affrontato una serie di sfide con la speranza di riuscire a cambiare la sua fortuna. Purtroppo, la sorte non gli ha sorriso: dopo aver scelto il pacco numero 12, contenente solo 10 euro, ha deciso di cambiarlo con il pacco numero 7, che si è rivelato essere vuoto. Nonostante i tentativi, Nicolò è tornato a casa senza alcuna vincita significativa.

Durante la trasmissione, non è mancato un momento di ilarità tra Stefano De Martino e il Dottore Pasquale Romano, autore del programma. Il Dottore ha fatto partire la famosa canzone Je t’aime… moi non plus, suscitando una risposta irriverente da parte del conduttore: “Dottore sta facendo l’amore? L’ho disturbata? Mi richiami quando ha finito.” Il Dottore ha poi richiamato e, scherzosamente, De Martino ha commentato: “Tutto secondo gli standard, complimenti, è un orologio svizzero.”

La storia di Nicolò e la sua partecipazione al programma

Nicolò, il concorrente di sabato, ha rivelato durante la puntata di essere ancora alla ricerca di una compagna di vita, e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua professione. “Faccio il grafico stampatore in una grande azienda che produce componenti per le automobili. Stampiamo anche tute ignifughe per i piloti, tra cui Valentino Rossi, e colgo l’occasione per fargli gli auguri per i suoi 46 anni”, ha raccontato Nicolò, facendo una menzione speciale al campione motociclistico.

Insieme a lui, in studio, c’era anche sua madre Luisa, ex dentista in pensione, che ha descritto con affetto il figlio come il più giovane dei suoi quattro figli. Nicolò ha raccontato di un episodio curioso che gli è accaduto prima della registrazione della puntata. La sera in cui ha ricevuto la telefonata che lo avvisava della sua partecipazione al programma, ha incrociato un uomo che stava portando fuori il cane. Mentre passava, l’uomo ha pronunciato il nome “Stefano De Martino” al telefono, e Nicolò ha colto l’occasione per chiedergli un numero tra 1 e 20. L’uomo gli ha suggerito il numero 20, che successivamente si è rivelato essere il pacco contenente 30.000 euro. Purtroppo, quella che sembrava una fortuna premonitrice non si è concretizzata nella puntata.

L’esito della puntata e la “Regione Fortunata”

Nel corso della sua partecipazione, Nicolò ha aperto numerosi pacchi, tra cui quelli contenenti cifre come 5.000 euro, 50.000 euro, 200.000 euro, 500 euro, e altri ancora. Le offerte del Dottore, che seguivano ogni apertura, sono state sistematicamente rifiutate. Il punto culminante del gioco è arrivato con la scelta della “Regione Fortunata”. Nicolò ha puntato prima sul Trentino-Alto Adige, ma purtroppo non era la regione giusta. In un ultimo disperato tentativo, ha scelto la Liguria, ma la risposta è stata negativa: la regione fortunata era la Valle D’Aosta. Alla fine, Nicolò ha dovuto lasciare lo studio a mani vuote.