Rosanna Fratello: “La Vanoni non mi sopporta, la Goggi è gelosa di me”

Rosanna Fratello, celebre cantante italiana, ha svelato alcuni retroscena della sua carriera e vita privata, tra amori non vissuti, conflitti con colleghi e incontri con personalità famose.

Un amore mai nato e le occasioni perdute

Rosanna Fratello, 74 anni, ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato, tra cui un episodio legato al set del film La mano nera, dove interpretava una scena di bacio con Michele Placido. “Il bacio era reale”, ha ammesso la cantante, ma ha aggiunto con un sorriso: “Io ero giovane, vergognosissima, e stavo già con Pino, il mio futuro marito”. Nonostante l’emozione e l’attrazione per l’attore, la Fratello non ha mai ceduto alla tentazione. La sua riservatezza l’ha portata a perdere quella che definisce “un’occasione” nel mondo dello spettacolo.

Rivalità e tensioni nel mondo della musica

La Fratello non ha risparmiato alcune frecciate ai suoi colleghi del mondo della musica. In particolare, ha parlato di Loretta Goggi, con la quale ha avuto un acceso confronto. “Secondo me è invidiosa”, ha detto la cantante riguardo a una serie di commenti negativi di Goggi su di lei in televisione. Il motivo? Un balletto che Rosanna aveva realizzato con il marito di Goggi, Gianni Brezza, che a detta della Fratello avrebbe causato un’incomprensione. D’altra parte, la Fratello ha sottolineato che con altre colleghe, come Mina e Iva Zanicchi, i rapporti sono sempre stati positivi. Invece della vanoni: “«Ricordo un volo da Milano a Bari, si ballava tanto. Io stavo malissimo, l’hostess mi diede il sacchetto. Ornella mi ignorò, restò tutto il tempo voltata dall’altra parte».

Incontri con icone della musica e del cinema

Nel corso della sua carriera, Rosanna Fratello ha avuto anche il privilegio di incontrare alcune delle più grandi leggende del mondo musicale e cinematografico. Ha ricordato con emozione un incontro con Maria Callas e Giuseppe Di Stefano al Casinò di Sanremo, dove la cantante lirica e il suo compagno la invitarono al loro tavolo. Inoltre, Fratello ha rivelato che Francis Ford Coppola la scelse per una parte ne Il Padrino, ma lei rifiutò per impegni lavorativi, una decisione che oggi definisce un “rimpianto”.

Un’icona della musica italiana e l’evoluzione dell’immagine pubblica

Nel 1981, Rosanna Fratello posò nuda per la rivista Playboy, un gesto che segnò una svolta nella sua immagine pubblica. “La santa era diventata un diavoletto”, ha scherzato, spiegando che a convincerla fu Cristiano Malgioglio, che in quel periodo la stava producendo. La Fratello ha ricordato che, nonostante la decisione audace, le foto furono meno provocanti rispetto a quelle di altre sue colleghe, come Iva Zanicchi. Questo cambiamento di immagine non ha impedito alla cantante di restare fedele alla sua passione per la musica.

Progetti futuri e nuove collaborazioni

Oggi, a distanza di decenni dal suo esordio, Rosanna Fratello è ancora attiva nel panorama musicale. Ha recentemente pubblicato un nuovo singolo intitolato Profumo di pesca, scritto da Cristiano Malgioglio, e non ha escluso la possibilità di collaborare con artisti contemporanei come Achille Lauro e Tony Effe, con i quali ha mostrato interesse per possibili duetti. “Tony Effe è un genio”, ha dichiarato, apprezzando la personalità dell’artista, pur avvertendo che certi temi nelle sue canzoni, riguardanti le donne, non siano di suo gradimento.