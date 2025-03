Sabalenka vince a Miami, ma Pegula si vendica in diretta

La tennista bielorussa trionfa nel torneo di Miami, ma durante l’intervista post-vittoria, l’americana Jessica Pegula le ruba il drink in un simpatico scherzo.

La finale del WTA 1000 di Miami ha visto la vittoria di Aryna Sabalenka, che ha sconfitto l’americana Jessica Pegula in due set con il punteggio di 7-5, 6-2. Per la numero uno al mondo, questo titolo rappresenta l’ottavo trionfo in un torneo di questa categoria e il diciannovesimo titolo complessivo in carriera. Nonostante la sconfitta, Pegula ha mostrato un atteggiamento sportivo e ha partecipato a un divertente momento di leggerezza subito dopo il match.

Il consueto rito del Margarita per Sabalenka, con una sorpresa

Come tradizione ormai consolidata dopo le sue vittorie, Sabalenka ha celebrato il successo con un Margarita, il cocktail che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica, ribattezzato scherzosamente “MargaAryna” in onore del suo nome. Dopo il match, la tennista bielorussa si è diretta nello studio di Tennis Channel per un’intervista accanto alla leggenda Martina Navratilova. Qui, come da prassi, le è stato offerto il suo amato drink, ma proprio mentre stava iniziando a gustarlo, è avvenuto il colpo di scena.

Pegula ruba il drink a Sabalenka in diretta TV

In un gesto inaspettato e spiritoso, Pegula ha fatto irruzione nello studio, rubando letteralmente il bicchiere di Sabalenka. Dopo aver assaggiato il Margarita, Pegula ha iniziato a allontanarsi, suscitando le risate in studio. Sabalenka, con la solita simpatia, ha reagito con un sorriso e, rivolgendosi a Pegula, ha chiesto: “Ci facciamo un ‘cin cin’?” Prima di aggiungere con ironia: “Ecco perché mi piace questa ragazza, lei è la migliore. Potrei averne un altro?”. Il gesto ha creato un momento di grande ilarità e ha impreziosito il finale della giornata, che già di per sé aveva offerto un’intensa finale tennistica.

Le parole delle due finaliste dopo la partita

Non solo divertimento, ma anche sportività e ammirazione reciproca tra le due finaliste. Durante la premiazione, Pegula ha scherzato sulla superiorità di Sabalenka, dicendo: “Tre finali… non vorrei proprio apprezzarti in questo momento, ma c’è un motivo se sei la migliore giocatrice del mondo”. Sabalenka ha risposto con altrettanta simpatia, dichiarando: “Se potessi condividere il trofeo con qualcuno, lo farei sicuramente con te, Jess. Sei una giocatrice incredibile e mi spingi sempre a dare il massimo”. Le due tenniste hanno quindi confermato il loro rispetto reciproco, anche se non sono mancate le battute, come quella di Sabalenka sul suo team: “Non ricordo i nomi di quei ragazzi. Grazie squadra. Non siete la mia squadra, siete la mia famiglia. Purtroppo passiamo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

La finale di Miami non è stata solo una partita di tennis, ma anche un bellissimo esempio di sportività e spirito di squadra, arricchito da un momento di leggerezza che ha reso ancora più memorabile la vittoria di Sabalenka.