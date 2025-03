Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia in testa, Pd in crescita, crollo M5S e Lega

Il rapporto Vis Factor–EMG per Sky TG24 fotografa il consenso politico del primo trimestre 2025. Cala Meloni, vola Tajani, Zaia resta il governatore più apprezzato.

Fdi in testa, Pd cresce, crollo per M5S e Lega

Nel primo trimestre del 2025, Fratelli d’Italia si conferma primo partito nelle intenzioni di voto con il 29,5%, in linea con il 29,7% dello stesso periodo del 2024. Alle sue spalle, in netta crescita, il Partito Democratico, che sale al 23,7% rispetto al 22,4% dello scorso anno. Scende invece il Movimento 5 Stelle, oggi all’11,6%, in calo significativo rispetto al 15,6% del 2024.

Forza Italia, con il 9,5%, consolida la propria posizione davanti alla Lega, che si ferma all’8,8%, perdendo quasi 3 punti in dodici mesi. Avanza l’Alleanza Verdi Sinistra, ora al 6,3% contro il 3,3% dell’anno precedente. Chiudono Italia Viva e Azione, entrambe al 2,3%.

I dati provengono dal nuovo Human Index, elaborato da Vis Factor e EMG per Sky TG24, che incrocia sondaggi e attività di ascolto web e social.

Meloni ancora prima, ma perde terreno. Tajani il leader che cresce di più

Nel gradimento dei leader politici, Giorgia Meloni conserva la prima posizione con il 41,1%, ma registra una perdita di 8,5 punti rispetto a marzo 2024, quando si attestava al 47,6%. La media del gradimento per l’intero Governo è ora al 40,2%.

Alle sue spalle, cresce in modo deciso Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, che arriva al 34,2%, guadagnando oltre 2 punti. Al terzo posto sale Elly Schlein, ora al 29,3%, che supera Giuseppe Conte, sceso al 26,2%. Quinto Matteo Salvini, stabile al 26%.

Nel ranking ministeriale, Tajani è il più apprezzato, seguito dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (32,2%), dal ministro della Difesa Guido Crosetto (31,9%), dal titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto (30%) e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (29,4%).

Zaia resta il più amato tra i presidenti di Regione

Tra i governatori regionali, Luca Zaia mantiene il primato con un indice di gradimento del 68,65%. Al secondo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 63%. Sul podio anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che raggiunge il 56,5%, risultando il più apprezzato nel campo del centrosinistra.

Seguono Roberto Occhiuto (Calabria) con il 56% e Marco Bucci (Liguria) con il 54%.