L’infarto per Nanni Moretti., ricoverato d’urgenza in terapia intensiva

L’attore e regista Nanni Moretti operato d’urgenza per un infarto. Ora è in terapia intensiva al San Camillo. Massimo riserbo sulle sue condizioni.

Ricovero d’urgenza per Nanni Moretti

Nel pomeriggio del 2 aprile, il celebre regista e attore Nanni Moretti è stato colpito da un infarto. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita.

Attualmente, il 71enne cineasta si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale romano. Le sue condizioni non sono state rese note, e non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale.

Un precedente nel 2024

Non si tratta del primo episodio per Nanni Moretti. Nell’ottobre del 2024, infatti, l’attore e regista era già stato colpito da un infarto alla vigilia della presentazione del suo film Vittoria a Napoli. Anche in quell’occasione era stato necessario un ricovero, ma pochi giorni dopo l’artista aveva rassicurato il pubblico pubblicando un video in cui appariva in buona salute.

Preoccupazione tra fan e colleghi

La notizia ha subito fatto il giro dei social, suscitando preoccupazione tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Tuttavia, al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia o del suo entourage.