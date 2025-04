Incidente nel barese, impatto con la moto, muore giovane soccorritrice del 118

Una giovane soccorritrice del 118 di Turi è morta in un incidente in moto sulla provinciale per Putignano. In corso accertamenti sulla dinamica.

Vittima una giovane operatrice del 118

Un gravissimo incidente si è verificato nelle scorse ore lungo la strada provinciale che collega Turi a Putignano. A perdere la vita è stata una giovane soccorritrice della postazione 118 di Turi, che viaggiava in sella alla sua moto.

La dinamica dell’impatto è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle prime informazioni risulta che il sinistro sia stato particolarmente violento. Non è chiaro se altri veicoli siano coinvolti nello scontro.

In corso le indagini per chiarire l’accaduto

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. I rilievi sono in corso per accertare con esattezza la dinamica del tragico incidente.