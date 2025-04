Tragedia nel barese, moto contro un muretto, morta sul colpo Fabiana, era una soccorritrice e aveva solo 32 anni

La moto contro un muretto, fari ancora accesi. È morta a 32 anni una soccorritrice del 118 di Turi, sconvolta l’intera rete dell’emergenza pugliese.

Impatto fatale sulla provinciale

Un terribile incidente si è verificato nelle scorse ore sulla strada provinciale che collega Turi a Putignano. A perdere la vita è stata una giovane soccorritrice del 118, in servizio presso la postazione di Turi. La vittima, Fabiana, aveva solo 32 anni.

I primi a raggiungere il luogo della tragedia sono stati proprio alcuni suoi colleghi del servizio di emergenza sanitaria, che si sono trovati davanti una scena drammatica: la moto finita contro un muretto a secco, ancora con i fari accesi. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Una comunità sconvolta

La notizia della scomparsa di Fabiana ha colpito profondamente l’intera comunità del 118 in Puglia, dove era conosciuta e stimata per la sua professionalità e umanità. In tanti stanno esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi della giovane operatrice sanitaria.

Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire le cause e la dinamica del tragico impatto. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi.