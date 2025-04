Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia cresce, cala Pd. M5S e Lega in rimonta, Forza Italia perde terreno

Fdi torna sopra il 30%, bene anche Lega e M5S. Il Pd scende, mentre cala al 39% il gradimento dell’esecutivo Meloni. Fiducia nella premier quasi stabile.

Fratelli d’Italia al 30,2%, Lega in crescita dopo il congresso

Secondo l’ultima rilevazione Swg per La7, Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% in una settimana, tornando sopra la soglia simbolica del 30%, esattamente al 30,2%. Un risultato che rafforza il ruolo di primo partito della maggioranza, sebbene arrivi in un momento in cui cala la fiducia generale nel governo.

Segnali positivi anche per la Lega, che cresce dello 0,3% e si attesta all’8,7%. Un rimbalzo che arriva all’indomani del congresso federale di Firenze, che ha confermato Matteo Salvini alla guida del partito fino al 2029 e segnato l’ingresso ufficiale del generale Roberto Vannacci. Al contrario, perde quota Forza Italia, che scende all’8,9% (-0,2%), proprio nella settimana dello scontro interno tra i due vicepremier, Salvini e Antonio Tajani.

Sale il M5S dopo la piazza contro il riarmo, calo per il Pd

Tra le opposizioni, sale anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna 0,3 punti e si porta al 12,2%, probabilmente spinto dalla visibilità ottenuta con la manifestazione contro il riarmo organizzata a Roma. In lieve crescita anche Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,2% (+0,2%).

In calo, invece, il Partito Democratico di Elly Schlein, che perde 0,2% e si attesta al 22,3%, aumentando il divario da Fratelli d’Italia. Tra i partiti minori, si registra un lieve arretramento per Azione di Carlo Calenda (-0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi (-0,1%) e +Europa (-0,2%). Sud Chiama Nord resta stabile all’1%.