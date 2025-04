Meloni da Trump, Schlein attacca: “L’Italia abbassa la testa”. FdI replica: “Testa bassa solo per guardarvi dall’alto in basso”

La visita della premier a Washington divide la politica: Fratelli d’Italia rivendica i risultati, il Pd parla di sudditanza. Intanto si fermano i dazi per 90 giorni.

Schlein: “Meloni trionfa mentre Trump insulta l’Europa”

La visita di Giorgia Meloni a Washington in programma per il 17 aprile continua a generare tensioni nel dibattito politico interno. Ad accendere la polemica è stata la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha criticato duramente l’atteggiamento del governo nei confronti degli Stati Uniti: «Prima Trump definisce parassiti noi italiani ed europei e il governo Meloni fa orecchie da mercante. Poi, lo stesso giorno in cui la premier annuncia trionfante l’incontro con il presidente Usa, Trump insulta chi propone un dialogo per disinnescare la crisi che lui stesso ha generato».

Secondo Schlein, la linea dell’esecutivo è in contrasto con l’interesse nazionale: «I sedicenti patrioti espongono imprese e lavoratori a rischi enormi e a un crollo della nostra credibilità internazionale. L’Italia non può fare questa figura».

Fratelli d’Italia: “Difendiamo l’Italia, non ci pieghiamo”

La risposta di Fratelli d’Italia è arrivata tramite un post pubblicato sulla pagina ufficiale del partito: «No, segretaria. La testa la abbassiamo solo per guardarvi dall’alto verso il basso mentre vi spieghiamo come si fa politica estera», si legge nel messaggio rivolto a Schlein.

Il partito di Meloni ribadisce il proprio approccio sovranista agli affari internazionali: «Abbiamo due modi diversi di intendere la politica estera: per voi è sottomissione, per noi è difesa della Nazione. È la storia a parlare per voi. Con lo sguardo basso e il capo chino, non ci vedrete mai».

Via libera al dialogo: sospesi i dazi per tre mesi

Al di là delle schermaglie politiche, la missione di Meloni a Washington sembra aver dato un primo frutto concreto. Lo stesso Donald Trump ha annunciato lo stop temporaneo ai dazi reciproci tra Stati Uniti e Unione europea. La sospensione, in vigore per tre mesi, è stata accolta positivamente anche a Bruxelles.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha confermato che anche l’Ue sospenderà per 90 giorni le misure di ritorsione contro i prodotti americani, riaprendo così uno spiraglio per il negoziato.