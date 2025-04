L’ex Premier Renzi lancia la proposta: “Draghi negoziatore Ue con Trump. Serve una voce unica per l’Europa”

L’ex premier lancia la proposta via social: “Tempi difficili, Bruxelles affidi a Draghi la trattativa con Trump sui dazi”

“Sono tempi difficili. L’Unione Europea deve iniziare a parlare con una voce sola. Serve un inviato speciale per la trattativa con Trump. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve chiedere a Mario Draghi di trattare con Trump a nome di tutta Europa”. Con queste parole affidate ai suoi profili social, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è tornato a farsi sentire sul delicato tema dei rapporti transatlantici, rilanciando una proposta di alto profilo in vista della possibile escalation sulla questione dazi tra Stati Uniti e Unione Europea.

Renzi propone di affidare la rappresentanza diplomatica dell’Europa a Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea e già presidente del Consiglio dei ministri in Italia, definendolo “autorevole, credibile e forte”. Un nome che, secondo il leader di Iv, sarebbe in grado di garantire compattezza all’azione europea e autorevolezza al tavolo con l’ex presidente Donald Trump, attualmente candidato favorito per la corsa alla Casa Bianca.

L’hashtag finale #dazi chiarisce l’intento della proposta, che giunge nel mezzo del confronto sul commercio internazionale e alla vigilia dell’attesa visita della premier Giorgia Meloni a Washington, prevista per il 17 aprile. Il post ha immediatamente alimentato il dibattito politico, aprendo nuovi scenari su un possibile coinvolgimento di Draghi nella scena europea nei prossimi mesi.