Il post di Sabrina Colle per il suo compagno Vittorio Sgarbi commuove e divide il web, “Grazie per l’indimenticabile viaggio”

Un messaggio carico d’affetto per Vittorio Sgarbi viene frainteso online: per molti è un addio, ma è in realtà un ricordo condiviso.

Il messaggio di Sabrina Colle accende i social

Parole intense, sincere e malinconiche, quelle pubblicate da Sabrina Colle in un post dedicato al compagno Vittorio Sgarbi, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L’attrice ha condiviso una riflessione personale che si apre con “Myanmar, 20 anni fa…” e che molti utenti, leggendo il passaggio “Grazie Vittorio per l’indimenticabile viaggio”, hanno scambiato per un saluto finale. Una lettura errata, che ha generato una reazione divisa online.

In realtà, il testo della Colle è un ricordo affettuoso e nostalgico di un viaggio vissuto insieme, simbolo della loro lunga relazione iniziata nel 1998. “Il Paese che mi è rimasto dentro durante tutto questo tempo e il desiderio di ritornarci è sempre stato vivo da non permettermi di alimentare altre fantasie di viaggi segreti” scrive l’attrice. “Quel sentimento, o meglio, quella sensazione depositata nei miei occhi e nella mia mente, non mi ha mai abbandonata, facendomi sperare che saremmo tornati alla quiete che il Myanmar mi aveva trasmesso”, conclude, sottolineando la bellezza ancora viva del luogo, nonostante le difficoltà attuali.

Ricovero e silenzio sulle condizioni

La coppia, pur essendo insieme da oltre vent’anni, ha sempre mantenuto un basso profilo mediatico, cosa insolita per un personaggio come Sgarbi. In questo momento difficile, le informazioni sul suo stato di salute sono poche. Dopo un’intervista in cui aveva ammesso apertamente i suoi problemi psicologici e fisici, è calato il silenzio. La famiglia ha scelto la discrezione e anche i canali ufficiali hanno evitato dettagli.

L’unico aggiornamento arriva da una dichiarazione della figlia Evelina Sgarbi, che ha parlato in tv di una “situazione pesante in ospedale”, senza entrare nei particolari. Un segnale di quanto la famiglia intenda proteggere la privacy del critico d’arte in un momento tanto delicato.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa si è recato a trovarlo al Gemelli: “Abbiamo parlato a lungo. Lui diceva poche parole, ma quelle giuste”, ha riferito, lasciando intendere un dialogo denso, seppur breve, con un amico in evidente difficoltà.

L’ufficio stampa rassicura: “Tornerà presto”

In mezzo alle tante interpretazioni sbagliate e polemiche, arriva una nota distensiva dall’ufficio stampa di Vittorio Sgarbi, che cerca di rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni. “Gli sono pervenuti (e continuano a giungergli) numerosissimi messaggi di solidarietà, per i quali coglie l’occasione di ringraziare sentitamente tutti, non potendo rispondere immediatamente a ciascuno; cosa che si riserva di fare nelle prossime settimane, quando tornerà alle sue consuete attività”, si legge nel comunicato ufficiale.

Un messaggio che, pur non fornendo dettagli medici, lascia intravedere la speranza di un ritorno alla normalità per uno dei personaggi più discussi e carismatici della scena culturale e politica italiana.