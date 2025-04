Sondaggi 2025, FdI e tutto il centrodestra continua crescere, perde terreno il Pd e il centrosinistra

Il gradimento del governo cresce: centrodestra al 48,5%, quasi 5 punti in più rispetto all’inizio della legislatura.

La coalizione di governo guadagna terreno

Il consenso attorno all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni continua a crescere. È quanto emerge da un nuovo sondaggio diffuso da YouTrend, secondo cui il centrodestra unito avrebbe oggi il 48,5% dei consensi. Un risultato in netta crescita rispetto all’ottobre 2022, quando il dato complessivo della coalizione si attestava al 43,8%. In due anni e mezzo, il governo ha quindi guadagnato quasi cinque punti percentuali, nonostante le difficoltà economiche globali e il clima geopolitico instabile.

La rilevazione è stata rilanciata sui social dalla pagina ufficiale di Fratelli d’Italia, accompagnata da una grafica che ritrae i quattro principali rappresentanti della maggioranza: la premier Meloni, Maurizio Lupi di Noi Moderati, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (leader di Forza Italia) e il vicepremier Matteo Salvini, da poco rieletto alla guida della Lega e titolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

“Gli italiani premiano la stabilità”

La pagina di Fratelli d’Italia ha accompagnato il post con un messaggio chiaro: “Gli italiani premiano la stabilità e l’affidabilità del governo guidato da Giorgia Meloni”. Il commento fa riferimento proprio alla crescita costante nei sondaggi della coalizione, che resta saldamente al comando nonostante le critiche ricorrenti delle opposizioni.

Il dato è particolarmente significativo anche alla luce delle recenti turbolenze internazionali, che secondo diversi analisti indipendenti non si vedevano con tale intensità dai tempi della Seconda guerra mondiale. Eppure, nonostante il contesto complesso, il governo appare solido e in crescita, un’anomalia nel panorama politico europeo.

Le opposizioni restano ferme

Il rafforzamento del centrodestra fa da contraltare a una situazione statica per le opposizioni. I principali partiti di centrosinistra, su tutti il Partito Democratico, faticano a registrare segnali di crescita e restano sotto la soglia del 20%. Il sondaggio Lab21 pubblicato da Affaritaliani mostra un ulteriore calo nei consensi per le forze progressiste, che sembrano non trarre giovamento nemmeno dalle ricorrenze simboliche del calendario civile come il 25 aprile e il Primo maggio.

Nonostante i continui richiami al “rischio fascismo” e alle retoriche antifasciste, i dati sembrano indicare che l’elettorato non abbia cambiato rotta. L’argomento identitario, spesso utilizzato per delegittimare il governo, non ha inciso negativamente sul consenso.