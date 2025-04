Bari, maxi sequestro di beni a un pregiudicato: sigilli a immobili, rimesse e polizze

A Bari i carabinieri hanno sequestrato il patrimonio di un pregiudicato del sud barese su ordine del Tribunale. I beni comprendono immobili e risorse finanziarie.

Operazione dei carabinieri nel sud barese

Alle prime ore del mattino del 14 aprile, i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro patrimoniale nei confronti di un soggetto con precedenti penali, residente nella zona sud della provincia. Il decreto è stato disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica barese.

Il provvedimento ha riguardato un patrimonio di ingente valore, ritenuto frutto o reimpiego di attività illecite. Le indagini preliminari condotte dalle autorità hanno ricostruito le disponibilità economiche e patrimoniali dell’uomo, rilevando una sproporzione significativa tra i redditi dichiarati e i beni in suo possesso.

I beni sequestrati: immobili e strumenti finanziari

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’operazione ha portato al sequestro di diversi appartamenti, autorimesse e polizze assicurative, tutte riconducibili all’uomo o a suoi familiari. I beni sono stati sottratti temporaneamente dalla disponibilità dell’interessato in attesa delle successive fasi giudiziarie previste dalla normativa sulle misure di prevenzione patrimoniale.

Il sequestro rientra in una più ampia strategia investigativa finalizzata a contrastare l’accumulo illecito di ricchezze da parte di soggetti con precedenti penali, con particolare attenzione alle situazioni in cui i profili patrimoniali non trovano giustificazione nel quadro reddituale ufficiale. Le operazioni condotte nella giornata odierna sono il risultato di un’attività di monitoraggio prolungata nel tempo.

Le forze dell’ordine non hanno al momento diffuso ulteriori dettagli sull’identità del soggetto coinvolto, né sull’esatto valore dei beni sottoposti a sequestro. L’inchiesta prosegue con ulteriori accertamenti.