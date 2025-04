Rouen, Harriet Dart chiede all’arbitro di far mettere il deodorante all’avversaria: “Ha un odore davvero cattivo”

Durante il torneo WTA di Rouen, Harriet Dart si è rivolta all’arbitro con una richiesta insolita sull’avversaria Boisson, ma la frase è stata registrata.

Richiesta insolita all’arbitro durante il cambio campo

Un episodio singolare ha attirato l’attenzione durante il torneo femminile WTA di Rouen, in Francia, nella sfida del primo turno tra la britannica Harriet Dart e la padrona di casa Lois Boisson. Mentre le due tenniste si preparavano a riprendere il gioco in occasione di un cambio campo, Dart, 28 anni e attualmente numero 110 del ranking mondiale, ha rivolto all’arbitro di sedia una frase inaspettata. A bassa voce, ma comunque captata dai microfoni posizionati nei pressi del seggiolone, la giocatrice ha detto: “Puoi dirle di usare il deodorante? Ha un odore davvero cattivo”, riferendosi all’avversaria appena passata davanti a lei.

La frase è stata intercettata dagli apparati audio, rendendo l’episodio pubblico e oggetto di commenti all’interno e fuori dal circuito tennistico. Nessuna reazione ufficiale è giunta in quel momento dal giudice di gara, che ha lasciato correre l’accaduto senza replicare. La circostanza ha però generato reazioni per l’inopportunità della richiesta, percepita come offensiva e poco rispettosa nei confronti della collega, anche alla luce del contesto agonistico.

Sconfitta netta e tensione in campo per Dart

Sul piano sportivo, il match ha avuto un esito chiaro: Lois Boisson, 21 anni e numero 303 della classifica WTA, si è imposta con un secco 6-0, 6-3, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. La giovane francese, che sta progressivamente ritrovando il ritmo gara dopo un lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita nel maggio 2024, affronterà al prossimo turno la vincente tra Uchijima e Rakhimova.

L’episodio legato alla richiesta di Dart è stato interpretato da molti come un momento di frustrazione generato dall’andamento negativo della partita.