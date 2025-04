Rita De Crescenzo annuncia il suo programma politico: “Se vinco rimetto il reddito di cittadinanza”

L’influencer napoletana annuncia la sua discesa in campo tra sogni, contraddizioni e confessioni. “Voglio aiutare chi ha vissuto una vita difficile come la mia”

Dai vicoli del Pallonetto alla politica

Cantante, tiktoker e influencer con quasi due milioni di follower, Rita De Crescenzo sogna ora un futuro nelle istituzioni. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista a La Stampa, dove annuncia l’intenzione di candidarsi, pur riconoscendo di non avere ancora una preparazione politica.

“Putin? Non so chi è”, dice con disarmante sincerità, “ma i grandi dovrebbero sedersi a un tavolo per portare la pace, non la guerra”.

Originaria del Pallonetto di Santa Lucia, De Crescenzo ha alle spalle un passato complesso. “Ne ho passate tante: droghe, psicofarmaci, violenze. Ho avuto un’infanzia terribile e ho fatto un figlio a 13 anni. Ora voglio aiutare chi ha vissuto quello che ho vissuto io”, spiega.

“Non ho mai votato, ma tutta Napoli è con me”

La sua esperienza politica è ancora tutta da costruire. “Io ho la terza media, non ho mai votato, quindi è inutile che mi chiedi per chi”, ammette. Tuttavia, è convinta del proprio seguito popolare: “Tutta Napoli è con me. Voglio dare un messaggio di positività. Voglio scendere nei vicoli per dire stop alla droga, al bullismo, alla violenza sulle donne”.

L’obiettivo? “Se divento presidente del Consiglio, la prima cosa che faccio è rimettere il reddito di cittadinanza. E poi sistemo gli ospedali, che sono tutti scassati”.

Guadagni, social e la simpatia per Trump

Spesso accusata di guadagnare migliaia di euro con i social, Rita chiarisce: “Non è vero che guadagno 12 mila euro al mese. Qualcosa arriva con eventi e pubblicità, ma poi ci sono le spese: impresario, fonico, parrucchiere, vestiti…”. Per lo Stato, è casalinga.

Tra le dichiarazioni più curiose, quella su Donald Trump: “Mi sta simpatico, somiglia a mio marito. Sul mio shop online vendevo statuette di Trump con la faccia di mio marito”.

La fedina penale e i processi in corso

Quanto al proprio passato giudiziario, De Crescenzo non nega nulla. “Mi sono fatta del male da sola, ma non sono una camorrista. Non ho mai spacciato. Ci sono politici che hanno fatto peggio di me”, afferma. Attualmente, è imputata in un processo per spaccio di cocaina.

Nonostante tutto, resta determinata: “Prima devo studiare, poi annuncerò i miei progetti con Maria Rosaria”, riferendosi a Maria Rosaria Boccia, nota per le polemiche con il ministro Sangiuliano.