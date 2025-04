Renzi accusa il governo: “Crisi industriale ignorata. Meloni preferisce chiacchierare anziché governare”

Il leader di Italia Viva dopo l’incontro con Confindustria: “Servono risposte concrete, a partire dal ripristino dei 5,5 miliardi di Industria 4.0”

Renzi incontra Orsini: “Serve un piano per l’industria”

“C’è una crisi dell’industria italiana a cui il governo sembra non voler rispondere”. È il commento netto del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine dell’incontro avuto con il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Un confronto definito costruttivo, ma che secondo Renzi ha messo in luce la necessità di interventi urgenti e concreti da parte dell’esecutivo.

“Recuperare i fondi per Industria 4.0”

Tra le richieste avanzate al governo, Renzi ha sottolineato in particolare la necessità di ripristinare i 5,5 miliardi di euro destinati al piano Industria 4.0, tagliati nelle scorse manovre.

“Abbiamo un elenco di priorità da condividere. La prima è il recupero dei fondi per Industria 4.0, essenziale per la competitività e la digitalizzazione delle imprese”, ha dichiarato l’ex premier.

“Meloni chiacchiera, ma non governa”

L’affondo di Renzi si concentra poi sulla premier Giorgia Meloni, accusata di trascurare le questioni industriali in favore di un’agenda mediatica.

“Ci sarebbero cose concrete da fare. Invece la Meloni preferisce chiacchierare anziché governare”, ha detto, lamentando l’assenza di una strategia industriale nazionale in un momento di rallentamento economico e crescente incertezza internazionale.

Il pressing di Italia Viva

Italia Viva, ha ribadito Renzi, continuerà a spingere per un intervento strutturale a favore del tessuto produttivo, con misure su innovazione, energia e sostegno alle filiere strategiche. Il partito chiede inoltre un maggior coinvolgimento delle imprese nei processi decisionali, a partire proprio dal dialogo con Confindustria e le categorie economiche.