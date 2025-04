Botta e risposta tra Heather Parisi e Myrta Merlino: “I vaccini non sono opinabili, proteggono tutti. Sei sempre invitata al confronto”

A Pomeriggio 5, la conduttrice Mediaset Myrta Merlino replica a Heather Parisi sul tema dei vaccini pediatrici, difendendo l’obbligatorietà come forma di protezione collettiva.

Polemica a distanza tra Merlino e Parisi

Nella puntata del 17 aprile di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha risposto pubblicamente a una lettera scritta da Heather Parisi, che non ha gradito le opinioni espresse durante la trasmissione su alcune sue recenti dichiarazioni in materia di vaccini pediatrici. La ex showgirl, attraverso una nota, aveva criticato in particolare gli interventi di Davide Maggio e degli opinionisti presenti in studio, prendendo le distanze dalle posizioni emerse.

Parisi aveva espresso perplessità sull’obbligatorietà delle vaccinazioni in età infantile, attirando l’attenzione della trasmissione Mediaset, che ha voluto trattare l’argomento nella sua rilevanza pubblica. Myrta Merlino ha quindi scelto di rispondere direttamente alla lettera con un intervento in trasmissione, sottolineando l’importanza della responsabilità collettiva nella tutela della salute.

La replica della conduttrice in diretta su Mediaset

“Gentile Heather Parisi, io ti ringrazio per la tua risposta e per la premura con cui hai voluto chiarire il tuo pensiero”, ha esordito Merlino, entrando nel merito di due punti centrali: la questione dell’obbligo vaccinale e la presunta impossibilità di replicare ai post pubblicati dall’ex ballerina.

“L’obbligo vaccinale non può essere oggetto di dibattito fra genitori, perché quando parliamo di salute pubblica parliamo di protezione collettiva. I nostri figli frequentano ambienti comuni, incontrano bambini immunodepressi o fragili. Vaccinarli è un dovere”, ha spiegato la conduttrice, evidenziando la necessità di proteggere chi è più esposto ai rischi.

Quanto alla questione dei commenti ai contenuti social, Merlino ha precisato: “I miei autori hanno provato a commentare il tuo video in più momenti della giornata, ma ogni volta risultava impossibile. I commenti non erano disponibili. Se si è trattato di un problema tecnico, ce ne dispiace, ma abbiamo verificato più volte”.

Infine, Myrta Merlino ha affrontato un terzo punto sollevato da Parisi, relativo alla sua cittadinanza e alla residenza a Hong Kong. “Sappiamo che sei italiana e che hai un cuore italiano. Ti ho cercata oggi per invitarti in studio, ma hai detto di non essere disponibile. Resta comunque un invito aperto, perché da noi sei la benvenuta per un confronto diretto, sereno e rispettoso”.

Al momento Heather Parisi non ha accettato l’invito a partecipare al programma. Resta dunque in sospeso un confronto diretto che la conduttrice ha dichiarato di auspicare.