Meloni a Washington, l’endorsement alla Premier della Commissione UE: “Un ponte verso gli Usa”

Dalla Commissione europea arriva un’apertura alla missione di Meloni negli Stati Uniti: positivo il dialogo con Trump, in attesa di nuovi sviluppi diplomatici.

La Commissione europea promuove l’iniziativa italiana

La visita di Giorgia Meloni alla Casa Bianca ha ricevuto riscontri positivi anche da Bruxelles. Secondo fonti qualificate della Commissione europea, il colloquio con Donald Trump è stato “un’occasione utile per creare ulteriori ponti con l’amministrazione americana, nel rispetto dei diversi ruoli, come già affermato dalla stessa Meloni”.

L’esecutivo comunitario ha sottolineato che i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti proseguiranno nei prossimi giorni con incontri a livello tecnico. I dossier aperti includono soprattutto i negoziati commerciali, gestiti direttamente dalla Commissione in quanto unica competente in materia.

Von der Leyen favorevole a un possibile incontro europeo

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avrebbe accolto positivamente l’iniziativa italiana di invitare Trump a Roma, valutando con interesse l’ipotesi di un incontro a livello europeo. Tuttavia, come specificato dalle stesse fonti, l’eventuale organizzazione di un summit con l’ex presidente americano spetta al Consiglio europeo, attualmente presieduto da Antonio Costa, e non alla Commissione.

I tempi restano ancora da definire, anche alla luce degli impegni già in agenda per il mese di giugno: il summit della NATO, previsto per il 24 e 25 all’Aja, e il vertice del Consiglio europeo, in programma il 26 e 27. Trump è tra gli invitati principali del summit NATO, ma non è ancora chiaro se confermerà la sua partecipazione.

Meloni: “Collaborazione salda tra Italia e Stati Uniti”

Al termine dell’incontro a Washington, la presidente del Consiglio ha condiviso un messaggio sui social per sottolineare l’importanza del dialogo con l’alleato americano. “La collaborazione tra Italia e Stati Uniti si fonda su valori comuni e una lunga amicizia. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare il legame tra i nostri popoli e affrontare con determinazione le sfide globali”, ha scritto Meloni su Facebook.