Sondaggi 2025: Fratelli d’Italia da record, cresce il M5S, calo per Pd, Lega e Forza Italia

Il nuovo sondaggio Noto per Porta a Porta fotografa un’Italia stabile a destra: FdI sale, centrosinistra in lieve flessione, stallo per i centristi.

Fratelli d’Italia in crescita, Pd in calo

Secondo l’ultimo rilevamento effettuato da Noto Sondaggi per la trasmissione Porta a Porta, Fratelli d’Italia si conferma saldamente al primo posto nelle intenzioni di voto. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni registra un incremento di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione del 27 marzo, attestandosi al 31%.

A perdere terreno è invece il Partito Democratico, che cala dello 0,5% e si ferma al 22%, mantenendo comunque la seconda posizione nello scenario politico nazionale.

Avanza il M5S, arretrano Lega e Forza Italia

In risalita anche il Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto e tocca quota 13%, confermando una tendenza di lieve ripresa. In calo, invece, le due principali forze del centrodestra alleate di FdI: la Lega scende al 9% e Forza Italia all’8,5%, entrambe con una flessione dello 0,5%.

Restano stabili Alleanza Verdi e Sinistra al 5,5%, Azione al 3%, Italia Viva al 2,5% e +Europa al 2%. In lieve calo anche Noi Moderati, che perde mezzo punto e scende all’1,5%.

Coalizioni: centrodestra al 50%, campo largo al 48%

Analizzando i blocchi politici, la coalizione di centrodestra nel complesso cede un punto, fermandosi comunque al 50%. Il centrosinistra perde lo 0,5% e scivola al 29,5%. L’ipotetica alleanza di “campo largo” si attesterebbe oggi al 48%, con una flessione dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione.

Resta invariata la percentuale di astenuti e indecisi, che si conferma alta al 45%, segnale di un elettorato ancora ampiamente fluido e potenzialmente decisivo in vista delle prossime scadenze elettorali.