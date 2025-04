L’Ue punta tutto sulla Meloni per dialogare con Trump, “La statista che l’Europa non voleva ma che aveva bisogno”

L’Unione europea guarda a Giorgia Meloni per facilitare un incontro con Donald Trump: l’ipotesi di un vertice UE-USA prende forma tra consensi diplomatici.

L’UE punta su Meloni per dialogare con Trump

Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’Unione europea starebbe confidando nel ruolo della premier italiana Giorgia Meloni per promuovere e organizzare un vertice tra Bruxelles e Donald Trump, in vista di un possibile ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Alcuni funzionari europei, citati dal quotidiano britannico, confermano che Meloni avrebbe già discusso dell’ipotesi con l’ex premier portoghese Antonio Costa, che avrebbe espresso parere favorevole.

Anche da parte della Commissione europea sarebbero arrivate aperture positive. Secondo le fonti riportate dal Financial Times, i funzionari avrebbero manifestato interesse per un summit che potrebbe riaprire un canale diretto con Trump, il quale, durante la recente visita di Meloni a Washington, l’ha definita “una grande persona” e si è detto convinto della possibilità di trovare un’intesa commerciale con l’UE “al 100%”.

Un’occasione concreta già a Roma

I funerali di Papa Francesco, previsti per sabato a Roma, vedranno la presenza di Trump e dei vertici europei e potrebbero offrire un’occasione per primi scambi informali. Un funzionario europeo ha rivelato al Financial Times che “le controparti italiane hanno condiviso con noi informazioni sull’incontro tra Meloni e Trump, inclusa la possibilità di un vertice UE-USA”.

Il quotidiano inglese ricorda inoltre che gli inquilini della Casa Bianca sono soliti concentrare più appuntamenti europei in un’unica trasferta. Trump, se rieletto, dovrebbe essere nei Paesi Bassi per il vertice NATO in programma a giugno, poco prima della scadenza della sospensione dei dazi doganali, fissata per l’8 luglio.

Von der Leyen: “Vertice possibile con un buon accordo”

Anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha lasciato intendere che un incontro con Trump sarebbe auspicabile, ma solo “quando avremmo raggiunto un buon accordo”. Le parole riportate dal Financial Times sottolineano come l’UE voglia evitare tensioni e affrontare il possibile ritorno del leader repubblicano con una linea strategica condivisa.