Christian Vieri non sta bene, costretto a lasciare le Maldive dove era in vacanza

Breve soggiorno alle Maldive per Christian Vieri, interrotto da un problema respiratorio che lo ha riportato in Italia per cure mediche appropriate.

Vieri rientra in Italia dopo un malessere durante la vacanza

La vacanza alle Maldive di Christian Vieri si è conclusa in anticipo a causa di un malessere che ha richiesto l’intervento di un medico e il rientro in Italia. L’ex calciatore, che si era concesso qualche giorno di relax in compagnia della famiglia, ha dovuto interrompere il soggiorno tropicale dopo aver avvertito sintomi respiratori preoccupanti. L’immagine diffusa sui social che lo ritrae con una mascherina per l’ossigeno ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, preoccupati per le sue condizioni.

A rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso Vieri, attraverso un video pubblicato su Instagram. “Tutti mi chiedono come sto – ha spiegato –. Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa”. L’ex attaccante ha raccontato di aver tentato una cura fai da te, assumendo un comune antipiretico nella speranza che i sintomi svanissero in pochi giorni. “Allora ho detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, non è stato così”.

Il parere medico e la decisione di tornare

La situazione non è migliorata e, anzi, i sintomi si sono aggravati, con tosse persistente, voce flebile e una generale difficoltà respiratoria. A quel punto, Vieri ha deciso di farsi visitare da un medico sul posto. La diagnosi è stata chiara: “Mi sente i polmoni – ha raccontato – e mi dice: Uno sta bene, ma l’altro fischia un po’. Quindi mi ha detto di prendere l’antibiotico”.

Nonostante il tono scherzoso e le rassicurazioni diffuse tramite i social, l’ex calciatore ha compreso che restare sull’isola non era la scelta migliore. “Vacanza finita, è ora di tornare a casa”, ha dichiarato, congedandosi virtualmente dai suoi follower. Le immagini pubblicate nei giorni precedenti, tra mare cristallino e tramonti mozzafiato, avevano mostrato un Vieri sereno e in pieno relax. Tuttavia, il problema di salute ha segnato una conclusione imprevista alla sua parentesi esotica.

Il decorso ora è sotto controllo, e Vieri si sta curando con l’ausilio dei farmaci prescritti. Nulla di grave, solo un episodio da affrontare con le dovute precauzioni mediche.