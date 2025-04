Addio a Donato Metallo, lo straziante messaggio della moglie: “Il sole è alto stamattina, come volevi tu, e finalmente hai visto il mare”

Il consigliere regionale Donato Metallo è morto a 42 anni dopo una lunga malattia. Domani i funerali a Racale, città di cui era stato sindaco.

Dolore e commozione per la morte di Donato Metallo

È scomparso a soli 42 anni Donato Metallo, consigliere regionale della Puglia ed ex sindaco di Racale, che da tempo combatteva contro una grave malattia. La notizia del decesso è arrivata ieri, 22 aprile, suscitando cordoglio in tutto il territorio salentino dove Metallo era molto conosciuto, non solo per l’attività politica ma anche per il forte legame costruito con i cittadini attraverso i social.

Accanto a lui, fino all’ultimo, la compagna Alessandra, che ha condiviso pubblicamente il dolore per la perdita. In un messaggio pubblicato sui social, ha scritto: «E niente amore mio alla fine non abbiamo vinto e io non so come si sopravvive a un dolore così. Ecco adesso avrei bisogno di uno di quei tuoi abbracci stretti stretti, delle tue labbra sulla fronte, di sentirmi dire “amore per forza ce la dobbiamo fare”, e invece sono qui, in questa bolla che non sa né di cielo né di terra, a chiedermi il senso di tutto questo».

Il racconto della malattia era stato condiviso dallo stesso Metallo in diverse occasioni, anche in interviste pubbliche, con il desiderio di mantenere vivo un dialogo sincero con chi lo seguiva. Dieci mesi fa, lui e la compagna avevano accolto la nascita del figlio Pietro, affrontando insieme le difficoltà della lunga convalescenza.

Funerali a Racale, attesa una grande partecipazione

I funerali di Donato Metallo si terranno domani, giovedì 24 aprile, alle ore 17:30 in piazza San Sebastiano a Racale, città dove aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino e che gli era rimasta profondamente legata. È prevista una larga partecipazione di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e amici, che vorranno rendergli omaggio.

Nel suo ultimo messaggio, Alessandra ha voluto ricordare il compagno con parole intrise di amore e malinconia: «Non lo comprendo, ci ho provato ma non lo comprendo, vedo solo una casa vuota, le tue rose nel giardino, i vestiti nell’armadio. Il sole è alto stamattina, come volevi tu, e finalmente hai visto il mare, ho chiesto la tua banda e il bolero per te domani, voglio che sia luce. Sei libero amore».

Donato Metallo lascia un segno profondo nella vita politica e personale di molti. La sua figura, apprezzata per la trasparenza e la vicinanza alle persone, resterà nella memoria collettiva del territorio salentino.