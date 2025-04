Puglia, schianto a un incrocio, inutili i soccorsi per una donna di 51 anni morta sul colpo

Scontro tra due auto sulla Francavilla Fontana-Sava: perde la vita una donna di 51 anni di nazionalità polacca. Indagini in corso.

Incidente all’incrocio per Carosino: vittima una 51enne

Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada che collega Francavilla Fontana a Sava, all’altezza dell’incrocio per Carosino. Due vetture, una Volkswagen Polo e una Toyota, sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stata una donna di 51 anni di nazionalità polacca che si trovava a bordo della Toyota. I soccorsi sono stati immediati, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale

Subito dopo l’impatto, sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia locale. Gli operatori hanno prestato i primi soccorsi agli altri eventuali coinvolti e messo in sicurezza l’area.

Le forze dell’ordine stanno ora conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.