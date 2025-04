Papa Francesco, svelato il sogno premonitore: “La Madonna mi ha detto di prepararmi la tomba”

Il cardinale Mackrikas rivela che Papa Francesco, inizialmente contrario, decise di farsi seppellire a Santa Maria Maggiore dopo un segno della Madonna.

La rivelazione del cardinale Mackrikas

È stata la Madonna a spingere Papa Francesco a scegliere la basilica di Santa Maria Maggiore come suo luogo di sepoltura. A raccontarlo è stato il cardinale Roland Mackrikas, coadiutore della basilica, durante un punto stampa. “Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di essere sepolto a Santa Maria Maggiore”, ha riferito il porporato, “ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: ‘La Madonna mi ha detto, preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non si è dimenticata di me'”.

Il cardinale ha seguito personalmente i lavori per la realizzazione della tomba, curandone ogni dettaglio nel rispetto della volontà del Pontefice.

Una tomba semplice, come la sua vita

La tomba di Papa Francesco si distingue per la sua estrema semplicità, riflettendo lo stile di vita che ha contraddistinto il suo pontificato. Come spiegato da Mackrikas, si tratta di “una tomba semplice ed essenziale come è stata la vita del Papa”. La lastra di marmo che copre il sepolcro reca un’unica incisione: il nome ‘Franciscvs’, inciso senza ulteriori ornamenti o rifiniture in oro.

Lo stile minimalista ha spinto i responsabili della basilica a valutare un possibile intervento per rendere l’iscrizione più leggibile, vista la sobrietà della lavorazione che non prevede l’uso del colore nero per evidenziare i caratteri.

Il marmo di Finale Chiara scelto per il sepolcro

Il materiale scelto per la lapide di Papa Francesco è un marmo particolare: la pietra di Finale Chiara. Composta da calcare miocenico da sedimentazione marina, questa pietra viene estratta dalla cava di Arma dell’Aquila ed è utilizzata da secoli nell’edilizia. La scelta di questo marmo naturale conferisce al sepolcro un ulteriore elemento di sobrietà e autenticità, in perfetta armonia con la figura di un Pontefice che ha sempre predicato uno stile di vita umile e lontano dai fasti.