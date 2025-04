Funerali di Papa Francesco, il politologo, “Meloni si è comportata da vera statista”

Secondo lo storico Cosimo Ceccuti, la premier Giorgia Meloni si è distinta per correttezza e sobrietà durante i funerali di Papa Francesco a Roma.

Meloni, una presenza sobria e istituzionale

Durante i funerali solenni di Papa Francesco a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mantenuto una presenza discreta e istituzionale, evitando di cercare protagonismo. A sottolinearlo è Cosimo Ceccuti, storico e politologo, professore emerito dell’Università di Firenze e presidente della Fondazione Giovanni Spadolini – Nuova Antologia, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos.

“Pur essendo per certi aspetti la padrona di casa – afferma Ceccuti – Meloni si è comportata come uno dei tanti capi di Stato e di governo giunti nella Capitale per rendere omaggio al Sommo Pontefice. Dal punto di vista dell’immagine, ne esce molto bene”.

Una gestione della scena internazionale apprezzata

Secondo Ceccuti, la premier ha saputo interpretare il ruolo di anfitrione con intelligenza, favorendo un clima di interazione tra i leader mondiali senza forzare la propria presenza. “Una presenza non sbandierata, ma di sostanza”, sottolinea lo storico. “Ufficialmente tutti i capi di Stato, compreso Donald Trump, erano a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, non per trattative politiche. Se poi da incontri informali dovessero nascere buoni frutti, sarebbe un effetto positivo”.

Sobrietà e senso istituzionale

Per Cosimo Ceccuti, Giorgia Meloni ha saputo evitare ogni rischio di strumentalizzazione politica: “Non aveva bisogno di primeggiare: se lo avesse fatto, sarebbe stata accusata di sfruttare l’occasione a fini personali”. La premier, conclude il politologo, “si è dimostrata intelligentemente sobria e si è comportata da statista, offrendo un’immagine positiva dell’Italia sulla scena internazionale”.