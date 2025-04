Foto falsa contro Donzelli: “Quel sorriso non era ai funerali del Papa”

Una foto manipolata tenta di infangare Giovanni Donzelli, ma il deputato svela la verità e smaschera l’attacco: “Scena avvenuta a Firenze, non a San Pietro”.

La bufala social contro Giovanni Donzelli

Un nuovo episodio di propaganda tossica ha investito Giovanni Donzelli, finito nel mirino con una falsa accusa. Una foto che lo ritrae mentre sorride è stata spacciata sui social come scattata ai funerali di Papa Francesco. A rilanciare l’immagine è stato Roberto Granisso, che ha pubblicato lo scatto con una didascalia velenosa: “Ai funerali di Papa Francesco, seduto tra le autorità, era presente anche lo scemo del villaggio”.

Immediata la replica di Donzelli, che ha denunciato la manipolazione: “Io non so chi sia questo Roberto Granisso, ma trovo ignobile aver preso una mia foto in cui sorrido felice alla Festa della Liberazione in Piazza della Signoria a Firenze e averla pubblicata dicendo che rappresenta una mia risata al funerale di Papa Francesco in Piazza San Pietro”.

La verità sulla foto

Donzelli ha chiarito che lo scatto in questione risale al 25 aprile a Firenze, durante la celebrazione della Festa della Liberazione, e non ha nulla a che vedere con i funerali solenni in Vaticano.

“Quella foto come si può vedere dagli altri presenti non è la foto della mia presenza al funerale del Santo Padre, ma la foto alla Festa della Liberazione a Firenze. Capisco che siate abituati solo a mentire e insultare, ma evitate almeno di farvi beccare così”, ha scritto il deputato di Fratelli d’Italia, chiudendo la polemica con fermezza.

Un clima sempre più velenoso

L’episodio mette ancora una volta in evidenza il clima di tensione che si respira nel dibattito pubblico italiano, dove il confine tra critica politica e disinformazione sembra diventare ogni giorno più sottile.

Il caso si aggiunge a una serie di attacchi social indirizzati agli esponenti di centrodestra, in un crescendo di polemiche che spesso travalicano i limiti della correttezza.