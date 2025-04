Nina Moric al veleno contro Fabrizio Corona: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”

Un messaggio condiviso da Nina Moric su Instagram sembra riferirsi all’ex compagno Fabrizio Corona e al legame con il figlio Carlos Maria.

Messaggio critico sui social: la frase di Nina Moric fa discutere

Nina Moric ha condiviso una frase nelle sue storie su Instagram che ha attirato l’attenzione del pubblico: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. Il messaggio, senza ulteriori spiegazioni, ha suscitato ipotesi sul fatto che possa essere diretto a Fabrizio Corona, suo ex compagno e padre del figlio Carlos Maria, oggi ventiduenne.

La frase è apparsa in un momento delicato, poiché Corona è recentemente diventato padre per la seconda volta con la nascita di Thiago, avuto dalla relazione con la compagna Sara Barbieri. Il post condiviso da Moric ha subito attirato l’attenzione dei follower e dei media, suggerendo un possibile malcontento nei confronti del comportamento del padre nei confronti di Carlos Maria.

In passato, Moric e Corona hanno vissuto momenti complessi, con rapporti altalenanti e frequenti tensioni legate all’affidamento del figlio. Nonostante ciò, prima della nascita di Thiago, i due si erano mostrati insieme in una foto di famiglia che sembrava segnalare un clima di serenità ritrovata. Il recente messaggio, tuttavia, sembrerebbe smentire quell’apparente riavvicinamento.

La replica di Fabrizio Corona: “Non sono perfetto, ma sono presente”

Pochi giorni prima del post di Nina Moric, Fabrizio Corona aveva condiviso un proprio pensiero sul ruolo di padre. In un messaggio pubblicato su Instagram, ha scritto: “Con Carlos ho imparato a sopravvivere, con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, non lo sarò mai. Ma sono presente, sono vero. Sono qui”.

Una frase che sembra voler sottolineare la propria volontà di esserci per entrambi i figli, nonostante le difficoltà e le critiche. Le parole di Corona sono state accolte con favore da alcuni follower, ma anche con scetticismo da chi le ha messe in relazione al successivo post di Moric.

Il contesto familiare che lega Corona, Moric e i loro figli continua a essere oggetto di attenzione mediatica, complici i frequenti interventi social da parte dei protagonisti. Al momento, nessuno dei due ha fornito chiarimenti ufficiali sul significato preciso delle rispettive dichiarazioni.