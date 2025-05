Sondaggi 2025, FdI sale ancora, stabile il Pd, crescono Lega e Noi Moderati. Perdono consensi M5S e FI

Fratelli d’Italia resta primo partito con il 30,3%. Lega e Noi Moderati in lieve crescita, calo per Forza Italia, Verdi-Sinistra e Azione.

Fratelli d’Italia cresce, Pd stabile

Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito in Italia, guadagnando lo 0,3% rispetto alla rilevazione precedente e raggiungendo il 30,3% delle preferenze. La rilevazione, aggiornata alla fine di aprile, conferma la tenuta del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni, in costante ascesa.

Nel campo del centrosinistra, resta stabile il Partito Democratico, che mantiene il 22,0% dei consensi. Cala invece il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,1% e si attesta al 12,4%. In calo anche Verdi e Sinistra, che scendono dello 0,2%, portandosi al 6,2%.

Lega e Noi Moderati in lieve aumento

Nel centrodestra, si registra una leggera crescita anche per la Lega, che sale dello 0,1% e raggiunge l’8,8% delle intenzioni di voto. Segno opposto per Forza Italia, che perde lo 0,1% e scivola all’8,7%.

Tra i partiti minori, si segnala un incremento dello 0,2% per Noi Moderati, ora all’1,0%. In flessione invece Azione, che perde lo 0,2% e scende al 3,4%, e +Europa, anch’essa in calo dello 0,2%, con l’1,7%. Stabile Italia Viva al 2,7%.

Alta la quota di indecisi

Il sondaggio evidenzia anche una crescita della percentuale di cittadini che non esprimono una preferenza: questa fascia sale al 31%, confermandosi un elemento rilevante del quadro politico.