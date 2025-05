Di Battista irrompe sotto il post della Meloni sulla Paolini: “Vigliacca, muta sui bambini uccisi a Gaza”

Jasmine Paolini scrive la storia vincendo gli Internazionali di Roma, ma il post celebrativo della premier Meloni viene travolto dalla polemica sollevata da Alessandro Di Battista.

Paolini regina di Roma: un trionfo storico per l’Italia

Una vittoria da sogno. Jasmine Paolini è la nuova campionessa degli Internazionali di Roma, riportando un’italiana sul gradino più alto del podio quarant’anni dopo Raffaella Reggi. L’azzurra ha battuto l’americana Coco Gauff in due set (6-4, 6-2) dopo un’ora e 29 minuti di gioco, davanti a un pubblico in festa e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna con la figlia.

Un successo netto, maturato tra colpi di classe e errori dell’avversaria, suggellato da un ace “sporco” che ha fatto esplodere di gioia la tennista toscana. Paolini, visibilmente commossa, ha abbracciato il padre Ugo, la madre Jacqueline e la compagna di doppio Sara Errani, con cui oggi proverà a conquistare anche il titolo in coppia. Un sabato da incorniciare per il tennis italiano.

Meloni applaude la campionessa, Di Battista irrompe con accuse

Sui social è arrivato anche il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha voluto celebrare l’impresa della tennista azzurra: “Complimenti a Jasmine Paolini per una vittoria straordinaria agli Internazionali di Roma. Un’impresa che entra nella storia dello sport italiano e rende orgogliosa tutta la Nazione”.

Ma sotto al post è esplosa la polemica. Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, ha pubblicato un commento durissimo contro la premier, spostando completamente il discorso su un altro tema: il conflitto in Medio Oriente. “Subito a commentare i successi sportivi ma resti zitta di fronte a una mattanza di bambini senza precedenti. Come fai a guardarti allo specchio? Vigliacca come fai a dormire la notte? I tuoi amici terroristi israeliani uccidono per il gusto di uccidere”, ha scritto, accusando la presidente di silenzio sulla crisi umanitaria a Gaza.

Bufera social: “Ma cosa c’entra?”, pioggia di critiche

Il commento ha subito generato una pioggia di critiche. Molti utenti hanno accusato Di Battista di voler strumentalizzare un momento sportivo per finalità politiche. “Ma cosa c’entra con questo post?” è stato il tono prevalente delle risposte, con numerosi utenti che hanno invitato l’ex parlamentare a “piantarla” e rispettare un momento di festa nazionale.

Il post, dedicato a una vittoria sportiva che ha riunito il Paese sotto la bandiera tricolore, è così diventato teatro di uno scontro acceso, trasformando l’elogio a Jasmine Paolini in un caso politico-sociale. L’intervento di Di Battista, giudicato da molti “fuori luogo”, ha finito per oscurare la celebrazione pubblica di un risultato sportivo storico.