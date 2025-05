Schlein accusa Meloni: “Tiene l’Italia in panchina per antipatia verso Macron”

La leader del Pd attacca la premier sulla politica estera: “Non può essere guidata da simpatie personali. Gravissimo escludere l’Italia dai tavoli che contano”.

La leader del Pd critica le scelte diplomatiche del governo

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, torna a criticare duramente la gestione della politica estera da parte della premier Giorgia Meloni. Intervistata a Che tempo che fa, la leader dem ha accusato la presidente del Consiglio di anteporre i rapporti personali alle esigenze del Paese.

“La politica estera la fa il governo: non possiamo vederla piegata alle simpatie o antipatie personali di Giorgia Meloni”, ha dichiarato Schlein, puntando il dito contro l’assenza dell’Italia da alcuni scenari internazionali.

“Italia esclusa per un’antipatia personale verso Macron”

Nel suo intervento televisivo, Schlein ha rilanciato l’accusa secondo cui la premier avrebbe escluso l’Italia da importanti occasioni diplomatiche a causa di dissapori con il presidente francese Emmanuel Macron.

“Ha messo l’Italia in panchina per antipatia personale verso Macron, non ce lo possiamo permettere. È molto grave”, ha dichiarato la segretaria dem.

L’attacco arriva alla vigilia di un possibile confronto tra leader europei e l’ex presidente americano Donald Trump, al quale Meloni secondo Schlein non prenderà parte:

“Altro che pontiera: domani si sentiranno i leader con Trump e lei non ci sarà”, ha aggiunto.