Sondaggi 2025, FdI cresce ancora, il Pd tocca il fondo, bene M5S, calo di Lega e FI

Fratelli d’Italia cresce ancora nei consensi. Il Partito democratico in calo preoccupa i dem. Movimento 5 Stelle in ripresa, delude il Terzo Polo.

Fratelli d’Italia oltre il 30%, cresce il distacco con il Pd

Secondo l’ultima rilevazione diffusa da Termometro Politico, effettuata tra l’11 e il 17 maggio e basata sull’analisi incrociata di dati Swg, Tecné, Lab2101 e Noto, Fratelli d’Italia continua a guadagnare terreno e si attesta al 30,3%. Un risultato che consolida la posizione del partito di Giorgia Meloni come prima forza politica italiana.

Il dato più alto arriva da Noto, che accredita Fratelli d’Italia al 31%, mentre il più basso è quello di Lab2101, che registra comunque un solido 29,9%. Una performance positiva, nonostante le polemiche legate all’assenza della premier dai recenti vertici europei sull’Ucraina, che le hanno attirato critiche dalle opposizioni.

Nel resto della coalizione di centrodestra gli equilibri restano stabili. Forza Italia mantiene il 9,3%, con Tecné che la valuta all’11,2%, mentre Swg e Lab2101 la ridimensionano all’8,5%. In lieve calo la Lega, che oscilla tra l’8,8% di Lab2101 e l’8,2% di Tecné.

Il Pd tocca il fondo, il M5S risale

Il dato più critico riguarda il Partito Democratico, in discesa al 21,5%, tra i livelli più bassi registrati dall’epoca delle europee. La media riflette una forchetta tra il 22,4% di Swg e il preoccupante 20,6% di Lab2101. Il distacco con Fratelli d’Italia supera ormai gli otto punti.

Nel tentativo di rilanciare l’immagine del partito, la segretaria Elly Schlein ha partecipato alla manifestazione della Cgil a Roma, incentrata sui referendum sul lavoro e sul presunto silenzio del governo. Resta da capire se questo attivismo porterà benefici concreti in termini di consenso, anche alla luce delle tensioni interne tra le anime riformiste e radicali del partito.

In controtendenza il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 12,2%, con picchi al 13% secondo Noto e minimi all’11,8% secondo Demopolis. Un dato che, sebbene non sufficiente a colmare la distanza con i due principali partiti, restituisce un segnale positivo a Giuseppe Conte, impegnato in questi giorni sul fronte del lavoro con la proposta della settimana corta.

Terzo Polo in affanno, Avs cresce con la questione Gaza

Nel campo della sinistra radicale, Alleanza Verdi-Sinistra continua una lenta ma costante crescita, attestandosi al 6,2%. I sondaggi la danno tra il 5,7% (Lab2101) e il 6,4% (Swg, Demopolis). Il movimento ha intensificato le mobilitazioni sul conflitto in Medio Oriente, denunciando le violenze su Gaza e chiedendo un intervento del governo italiano.

Dati meno incoraggianti per i partiti centristi. Azione sale leggermente al 3,4%, con Lab2101 che la accredita al 3,6% e Noto che la ridimensiona al 3%. Italia Viva scende al 2,5% (con minimi al 2% per Noto) e +Europa si ferma all’1,8%, con stime che variano dall’1,5% (Noto) al 2,4% (Lab2101).