Tempesta nel Pd, De Luca si scaglia contro la Schlein, “Carriera? Bisogna essere imbecilli”

Il presidente della Campania attacca i vertici dem e rivendica i risultati ottenuti su sanità e trasporti. Critiche anche alla gestione politica nazionale.

Duro attacco di Vincenzo De Luca ai vertici del Pd

Nuovo affondo del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che torna a far discutere per i toni accesi con cui ha criticato il Partito Democratico. In un intervento pubblico, il governatore ha dichiarato: “Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli”. Un attacco diretto alla leadership del partito, che ha definito “impegnata in iniziative propagandistiche in vista delle Regionali”.

Non sono mancati riferimenti alla situazione politica nazionale e internazionale. De Luca ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu “una bestia, un criminale”, accendendo ulteriormente la polemica. Poi ha lanciato un monito rivolto ai suoi avversari politici: “Noi risponderemo punto per punto a tutte le idiozie che metteranno in giro. La politica politicante ha interesse solo alle candidature”.

“Ho sacrificato anni di vita per la Campania”

Nel suo intervento, De Luca ha rivendicato i risultati raggiunti dalla sua amministrazione, soprattutto in settori chiave come trasporti e sanità. “Faremo di tutto per non far tornare la Campania nella palude. Ci ho rimesso anni di vita per fare il mio dovere. Altri stanno nelle istituzioni per fare cerimonie. Scusate la rabbia e il disgusto”, ha affermato.

Il governatore ha poi criticato aspramente le dinamiche politiche della capitale: “A Roma stanno facendo la distribuzione dei pani e dei pesci, una Regione a te una a me, a prescindere. La miseria della politica di gente che non ha mai lavorato e non sa cosa sia la dignità”.

“La Campania non è merce di scambio politico”

Nel finale del suo intervento, De Luca ha espresso forte preoccupazione per il futuro della Regione, denunciando il rischio di accordi politici dannosi per il territorio. “Spero che sia chiaro il quadro della situazione e che ogni cittadino risponda a chi fa speculazioni senza averne titolo. È dura lavorare in Campania, c’è persino qualcuno che vuole mettere la Campania in vendita al migliore offerente sull’altare delle coalizioni politiche. Si mettono insieme per conquistare qualche posto in Parlamento, che miseria”.

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca rischiano di agitare ulteriormente le acque all’interno del Pd, già scosso in vista delle elezioni regionali.